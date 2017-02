Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche auf FM4: P.O.S. - "Faded" | Nihils - "Breathing" | Sookee - "Queere Tiere" | Catastrophe & Cure - "Blank Spots"

P.O.S. - "Faded"

Der amerikanische Rapper, Produzent und Musiker P.O.S. ist ausnahmsweise einmal ein wirklich abenteuerlich vielseitiger Künstler: Neben dirty HipHop als Kerngebiet ist er auch Mitglied mehrerer Punkrockbands. Sein im Jänner erschienenes Soloalbum "Chill, Dummy" ist eine Wundertüte: kaputter Rap, Sci-Fi-Elektronik, digitaler Soul. Der Song "Faded" ist der Hit, Unterstützung kommt von Lady Midnight und Justin Vernon. Der schlichte Refrain sagt die Wahrheit: "Love me, love me, love me. I need more. I need more."

Nihils - "Breathing"

Aus der österreichischen Provinz zieht es die Band NIHILS hinaus in die große Welt. Im April erscheint unter dem Titel "Perspectives" das heiß erwartete Debütalbum der Gruppe. Vom Quartett sind NIHILS zum Trio geschrumpft und haben im Vorbeigehen den Rockboys-mit-Gitarren-Sound gegen geschmeidige Elektronik getauscht. Gitarre gibt es noch, bloß zärtlich. Samtener Soul und eleganter Funk plus Indie-Schwermut. Schmusehit unter der Glitzerkugel.

Sookee - "Queere Tiere"

Demnächst kommt mit "Mortem & Makeup" das neue Album der Berliner Rapperin Sookee. Immer schon hat sie sich ausdrücklich politisch engagiert, sich immer wieder gegen Sexismus und Homophobie und für Feminismus eingesetzt, in ihrer neuen Single ist sie einmal besonder deutlich. Gut so. Sie räumt mit den öden, alten Scheinargumenten auf und erzählt so einiges über das muntere Sexualleben in der Tierwelt. Witzig, wichtig.

Catastrophe & Cure - "Blank Spots"

Auch von Catastrophe & Cure steht ein neuer Release an: Im April kommt eine in Eigenregie produzierte 10-Inch. Auch mal ein bisschen was anderes. "Blank Spots" wird das gute Stück heißen, den Titelsong gibt's schon jetzt samt Video. Sachte Neujustierung in der Welt der österreichischen Band: Der Song schwebt zwischen elektronischem Postpunk, verträumten Goth-Pop, Wave und Synthesizer-Romantik. Melancholischer Hit für die Träumerinnen und die Träumer.