Das sind die Top 5 beim FM4 Amadeus Award 2017

Die Pre-elections sind geschlagen, jetzt geht es in die heiße Voting-Phase. Das sind die Nominierten des FM4 Award 2017: Granada, Kimyan Law, Leyya, Mavi Phoenix und Voodoo Jürgens. Du entscheidest!

Amadeus Awards 2017 Alles rund um den FM4 Award beim Amadeus: fm4.ORF.at/amadeus

Es war knapp, knapper, richtig knapp. Nur wenige Stimmen haben das Top20-Voting heuer entschieden. Die erste Wahl ist dieses Jahr sicher nicht leicht gefallen. Die vielfältige heimische Musikszene hat im vergangenen Jahr großartige Musik produziert, die national und international viel Beachtung bekommen hat.

Nichtsdestotrotz, nach der Wahl ist vor der Wahl. Jetzt geht es ans Eingemachte. Fünf FinalistInnen haben sich heraus kristallisiert, alle mit vielversprechende Chancen. Wir sind schon gespannt, wie ihr euch entscheidet.

Das sind eure TOP 5:

Granada

Besetzung: Thomas Petritsch (vox)

Lukacz Custos (guit, vox)

Alexander Christof (akkordeon, vox)

Jürgen Schmidt (bass, vox)

Roland Hanslmeier (drums) Gründung: 2015 Aktuelles Album: Granada

Thomas Petritsch, Sänger von Effi, hat mit Granada ein frisches und buntes Musikprojekt auf die Beine gestellt. Punk, Pop und Polka, gemischt mit Wienerlied-Flair und Ziehharmonika-Sound. Texte zwischen Urlaub in Balkonien und einer Ode an Ottakring gepaart mit der Liebe zu schiefen Sprachbildern. Herrlich abgedrehter Stilmix trifft hier auf die große Liebe zu Musik und Witz. Auch wenn sich Granada selbst nicht zu ernst nehmen, sind sie ernstzunehmende Anwärter auf den FM4 Award 2017.

Philipp Hafner

Website: granadamusik.com

Aktuelles Video: Eh Ok

Kimyan Law

Besetzung: Nico Mpunga Gründung: 2014 Aktuelles Album: Zawadi

Die atmosphärischen und detailverliebten Tracks des jungen Musikers aus Wien ziehen geneigte Ohrenpaare voll in ihren Bann – daran hat sich auch auf der zweiten Platte "Zawadi" nichts geändert. Neu sind aber das Überthema "Träume" und die klangliche Erforschung der eigenen Familiengeschichte, die sich zur Hälfte in der Demokratischen Republik Kongo abgespielt hat. Die wenigen Kollabo-Partnerinnen auf der Platte stammen aber vorwiegend aus Österreich und heißen z.B. Clara Luzia, MOTSA oder Robot Koch.

Kimyan Law

Website: kimyanlaw.com

Aktuelles Video: Citadelle

Leyya

Besetzung: Sophie Lindinger (vox, synth)

Marco Kleebauer (guit, synth) Gründung: 2014 Aktuelles Album: Spanish Disco

Mit ihrer einnehmenden Mischung aus elektronischem Pop, Trip Hop und Electronica haben die beiden Schulfreunde Sophie Lindinger und Marco Kleebauer im Sommer 2016 die Seebühne am Popfest mit links zum Beben gebracht. Aber nicht nur dort, sondern auch im RKH, auf der Reeperbahn oder dem Iceland Airwaves Festival bewiesen Leyya, wie gut Songperlen wie "Butter" oder "Superego" auch live zwischen betörender Stimme und zwingendem Groove zum Leben erwachen. Fürs kommende Jahr versprechen Leyya eine neue Platte, dabei haben wir die Ohrwürmer des letzten Jahres noch gar nicht aus dem Kopf!

Leyya

Website: leyya-music.com

Aktuelles Video: Butter

Mavi Phoenix

Besetzung: Marlene Nader Gründung: 2014 Aktuelle EP: Young Prophet

Gerade hat Mavi Phoenix, die junge oberösterreichische Sängerin, Rapperin und Producerin ihren neuen Song "Love Longtime" rausgeschmissen, da werden auch schon Vergleichen mit Childish Gambino laut. Nur, dass Mavi Phoenix, was ihr Gespür für die richtige Hookline, die dezent-brodelnden Beats und poppige Coolness angeht, nochmal einen oben draufsetzt. 2016 war ein großes Jahr für Mavi, aber 2017 wird sie in heimischen und internationalen R’n’B-Kreisen mit Sicherheit alles umreißen.

Lukas Gansterer

Website: maviphoenix.com

Aktuelles Video: Love Longtime

Voodoo Jürgens

Besetzung: David Öllerer Gründung: 2016 Aktuelles Album: Ansa Woar

Wer Ohren hat zum Hören, der findet keinen Weg an ihm vorbei: Voodoo Jürgens ist Liedermacher, G’schichtldrucker und Moritatensänger. In seinen Liedern geht es um Rausch und Radau und große Geschichten aus kleinen Welten. Seine Hymne "Heite Grob Ma Tote Aus" war 2016 nicht nur Nummer 1 in den FM4 Jahrescharts, sondern auch den Hörercharts. Und als im September das Debütalbum "Ansa Woar" veröffentlicht wurde, konnte bei der ausverkauften Releaseshow schon das ganze Publikum alle Texte mitsingen.

Wolfgang Bohusch

Website: voodoojuergens.com

Aktuelles Video: Tulln

Du bestimmst den oder die GewinnerIn des FM4 Award 2017!

Alle Zähler sind wieder auf Null gesetzt worden im Finale. Ab sofort kannst du noch einmal abstimmen! Das finale Voting läuft bis 29. März, Punkt 12 Uhr mittags. Bei der Amadeus Gala am 4. Mai 2017 wird dieses Jahr der FM4 Award bei den Amadeus Austrian Music Awards verliehen.

Die Verleihung findet im Wiener Volkstheater statt und wird live-zeitversetzt in ORF eins übertragen. In der FM4 Homebase wird es außerdem eine Spezial-Sendung am Gala-Abend geben. Wir übertragen von 19 bis 22 Uhr live.