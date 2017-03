RaDeschnig - Hikikomoni: Kinderzimmermonologe

Moni hat es sich in ihrem Kinderzimmer gemütlich gemacht. Wieder eingezogen ist sie mit 28, jetzt ist sie 30. Bleiben will sie für immer.

Moni will außerdem niemanden sehen und mit niemandem sprechen. Lediglich ihre Mutter stellt ihr manchmal das Nötigste vors verschlossene Zimmer.

Und manchmal auch Unnötiges, wie die Post.

Über die macht sich Moni dann so ihre Gedanken und verfällt in nostalgische Grübeleien.

Radeschnig

In dieser Woche bekommt Moni wieder vier Dinge vor die Türe gelegt, die zum Philosophieren einladen:

Ballkleiderkatalog

Oh, wie der Opernball doch die Fantasie von Kindern beflügelt! Jahrelang hat Moni mit ihrer Freundin dieses glamouröse Event daheim nachgespielt. Spaß hatten sie zwar nicht, aber das ist wohl auch nicht Sinn der Sache.

FM4_comedy_170227_FM4_Universal

Postkarte vom Donauturm

In Kindheitstagen wollten Moni und ihre Freunde im Wald einen Aussichtsturm bauen, allerdings hat der unwissende Paul dieses Projekt voll und ganz an sich gerissen. Als Pauls Kritikerin wurde Moni nicht zur Eröffnung zugelassen - was ihr in diesem Fall viel Ärger erspart hat.

FM4_comedy_170228_FM4_Universal

Heringsschmausrezept

Monis Großmutter und der Aschermittwoch. Oder: Was sich reiche Menschen unter einem "Arme Leute"-Essen vorstellen.

FM4_comedy_170301_FM4_Universal

Text & Stimme Moni: Birgit Radeschnig

Klarinette & Stimme Mutter: Nicole Radeschnig

Soundkonzept: Rudolf Ortner

www.radeschnig.net

Ameisengiftprobe

Ameisen ohne großem Lärm und Aufwand zu eliminieren, hat Moni schon als Kind fasziniert. Als sie es an ihrer Cousine ausprobieren wollte, musste sie allerdings auf ein anderes Produkt zurückgreifen - und hat damit tatsächlich maßgeblich die Zukunft ihrer Cousine beeinflusst.