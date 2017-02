FM4 Gästezimmer mit Garish

Max, Julian und Tom von Garish über ihre Lieblingssongs.

Demnächst gehen Garish mit ihrem neuen Album "Komm Schwarzer Kater" auf Tour und nehmen sich Zeit, um zwischen den Konzerten die FM4 Private Sessions zu absolvieren: Gemeinsam mit FM4 machen sie Hausbesuche bei den FM4 Hörer_innen, um ihr neues Songmaterial in einem privaten Rahmen vorzustellen und zu plaudern.

Das machen Tom, Max und Julian auch heute in FM4 Connected. Sie stellen Songs vor, deren Sound sie bei den Arbeiten an ihrem neuen Album inspiriert hat und sprechen über die schönste Sache der Welt: Musik.

PJ Harvey – Down By The Water

Max: "Ich habe mich selten über etwas so geärgert wie über das letzte Konzert von PJ Harvey in Wien, nachdem ich von allen Seiten gehört habe wie großartig das Konzert nicht war und ich war nicht da!"





Devendra Banhart – Für Hildegard Von Bingen

Julian: "Ich kann mich erinnern, Max und ich sind vor vielen Jahren im Auto gesessen nach einer Probe und haben über Bass-Sounds gesprochen und sind bei Devendra Banhart hängen geblieben. Und irgendwie haben wir damals gesprochen, wir müssen auch einmal so was auf Platte bringen und mit der aktuellen Platte haben wir das teilweise so hinbekommen, dass das so klingt."





Portishead – The Rip

Tom: "Eine Band die den Sound betreffend doch auch maßgeblichen Einfluss auf "Komm Schwarzer Kater" hat. Ich hab eine Zeit lang gebraucht bis ich das Album verinnerlicht hab, beziehungsweise richtig toll finden konnte, und mittlerweile bin ich wirklich immer wieder geplättet von all den Klängen und Rhythmen, die darauf zu finden sind."





Leyya – Butter

Julian: "Diese Band ist, was Sounds angeht, ein riesen Bringer. Auch das Video zur folgenden Nummer ist beeindruckend, vor allem wenn man weiß, dass Sophie hier nicht in der sommerlichen Adria schwimmt sondern in der herbstlichen – auf jeden Fall bei ca. 10 Grad. Die Sounds haben uns dann doch auch zu unserem Song "Unter Strom" gebracht."





Garish im FM4 Gästezimmer