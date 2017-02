Kino unter Freunden: "Moonlight"

Gewinn Tickets für dich und drei Freunde für den laut Oscar-Jury besten Film des Jahres!

um 20.15 Uhr in der UCI KINOWELT Millennium City, Wien.

Der neunjährige, "Little" genannte Chiron (Alex R. Hibbert) spricht nicht viel. Er frisst den Kummer in sich hinein, den seine alleinerziehende Mutter Paula (Naomie Harris) mit ihrer Cracksucht verursacht. Es braucht eine Ersatzfamilie, den Drogenhändler Juan (Mahershala Ali) und dessen Freundin Teresa (Janelle Monáe), damit sich der Junge langsam öffnet.

Thimfilm

Als Teenager (Ashton Sanders) hat Chiron dann starke Probleme an der Highschool - weil er anders ist, mit seinem besten Kumpel und Schulkameraden Kevin (Jharrel Jerome) die ersten homosexuellen Erfahrungen macht. Schließlich, mit Ende 20, hat Chiron die Opferrolle abgelegt. Er nennt sich Black (Trevante Rhodes) und macht sein Geld als Drogendealer. Ein überraschender Anruf von Kevin (André Holland) aber löst etwas in ihm aus: Der Freund von früher, inzwischen ein Koch, bittet Black, ihn in Miami zu besuchen…





FM4 Kino unter Freunden - Tickets gewinnen!

Dafür musst du nur folgende Frage richtig beantworten:

Moonlight wird ja mit Sicherheit vor allem auch dafür in die Filmgeschichte eingehen, dass der Film zwar den Oscar für den Besten Film gewonnen hat, zuerst aber versehentlich ein anderer Preisträger ausgerufen wurde.

Für den Film, in dem das tragische LaudatorInnenteam der aktuellen Oscar-Verleihung einst gemeinsam vor der Kamera gestanden ist, hätte es damals auch fast den Oscar für den Besten Film gegeben. An welchen Film ist die Auszeichnung damals dann stattdessen gegangen?

Die richtige Antwort schickst du bitte bis Freitag, 3. März, 15 Uhr an game.fm4@orf.at. Deinen Namen nicht vergessen!