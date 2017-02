"My age is reversing, I'm basically thirty"

Eminem fühlt sich als Gast auf dem Big Sean-Track "No Favors" so jung wie schon lange nicht mehr - auf den FM4 HipHop-Lesekreis wirkt er aber eher überambitioniert und aus der Zeit gefallen.

Big Sean hat seine Karriere ziemlich klischeehaft gestartet: 2005 rappte er am Rande eines Radiointerviews in seiner Heimatstadt Detroit dem großen Kanye West vor, kurz danach wurde er in dessen G.O.O.D. Music Clique aufgenommen - und erwies sich als guter Teamplayer. Seitdem stand Sean oft im Schatten anderer: Als wir ihn das erste Mal im FM4 HipHop-Lesekreis besprochen haben, war das sein Gast Kendrick Lamar, der in seinem Vers sehr explosiv in Richtung diverser Kollegen polterte.

Big Sean

Mittlerweile hat Big Sean auch alleine diverse Erfolge gefeiert, neben dem ziemlich superen Detroit Mixtape waren auf seinen letzten Alben nämlich auch immer wieder Radiohits drauf, manche davon mit gar nicht so US-radiotauglichen Hooks versehen. Und er gilt auch als Erfinder des Hashtag-Rap (manche bezweifeln das), eines Stils, den sein kanadischer Kollege Drake richtig erfolgreich einzusetzen wusste. Im Song No Favors wird das auch thematisiert:

I'm like, "Niggas took the flow, but I'm still standin' too."

Thought I had the Midas touch, and then I went platinum too

Auch diesmal bekommt im HipHop-Lesekreis allerdings sein Feature-Gast mehr Gesprächszeit als Big Sean selbst. Das ist niemand geringerer als der Detroiter Rap-Superstar Eminem, der auf diesem Song aber vor lauter Wut etwas neben dem Takt liegt, fast wie eine Karrikatur seiner selbst wirkt und zudem nicht ganz am aktuellsten Stand des Weltgeschehens zu sein scheint - trotz vielbeachteter Seitenhiebe gegen Trump und die erzkonservative Kolumnistin Ann Coulter.