Zeit der Entscheidungen

Die Freeride World Tour macht Halt in Fieberbrunn, die US Open und die Shred Down Austrian Masters küren Snowboard-Champions und Margo Hayes schreibt Klettergeschichte.

Bereits der dritte Tourstopp der Freeride World Tour bringt diese Saison einen großen Einschnitt. Denn nach dem Contest im Tiroler Fieberbrunn wird das Feld der TeilnehmerInnen drastisch reduziert. Nur etwa die Hälfte der FahrerInnen darf die Freeride World Tour in Alaska und Verbier fortsetzen.

michael meisl

Die besten zwei von drei Contestresultaten zählen für den Cut und für viele RiderInnen geht es in Fieberbrunn daher schon um alles oder nichts. Fabio Studer ist momentan etwa knapp außerhalb der Qualifizierten, genauso wie die zweifache Freeride Weltmeisterin Nadine Wallner oder Manuela Mandl bei den Snowboarderinnen. Thomas Feurstein und Eva Walkner sind zwar momentan innerhalb der Qualifikationsränge, können aber noch daraus verdrängt werden. Einzig Lorraine Huber scheint mit ihrem Sieg in Andorra ihr Ticket für den Rest der Saison und die Qualifikation für die Freeride World Tour 2018 fixiert zu haben.

Für Tour-Debütantin Manuela Mandl könnte das Abenteuer Freeride World Tour schon nach drei Rennen wieder vorbei sein, was sie sehr nachdenklich stimmt. In Fieberbrunn deshalb alles auf eine Karte zu setzen, sei dennoch der falsche Ansatz, meint sie, denn das Risiko, den Run dann nicht runterzubringen, sei einfach zu groß.

Freeride World Tour / T. Lloyd

Vor ein paar Wochen noch hat Manu Mandl gemeinsam mit Eva Walkner den Wildseeloder, den Contestberg in Fieberbrunn, begutachtet und sich angesehen, wie sie fahren könnte, direkt und technisch sauber. Ob das dann für einen Startplatz für die weitere Saison reicht, kann sie nicht sagen. Zu eng beinander liegen die Snowboard-Frauen in der Freeride World Tour, was sich auch in komplett unterschiedlicher Besetzung des Siegerpodiums in den ersten beiden Saisonwettkämpfen in Andorra zeigt.

Um sich eine zweite Tür für die Freeride World Tour nächste Saison offen zu halten, fährt Manu Mandl dieses Wochenende noch ins slowakische Jasna, um sich über den 4* Freeride World Qualifier Contest Jasna Adrenalin vielleicht wieder für die World Tour zu qualifizieren.

Plan A bleibt aber für sie (wie für alle anderen) ein gutes Ergebnis in Fieberbrunn. Geplanter Contesttag in Fieberbrunn ist Montag, 6. März., bei schlechten Bedingungen ist das Contestfenster aber bis 11. März offen. Der Eintritt in das Contest Village am Lärchfilzkogel ist gratis, Updates und Livestream zum Contest gibt's auf freerideworldtour.com oder auf Facebook.

Der 3* FWQ Event in der Axamer Lizum, der für kommendes Wochenende angesetzt war, ist übrigens wieder verschoben worden, auf den 12. März.

US Open Snowboarding Championships

In Vail in Colorado geht dieses Wochenende die US Open im Snowboarding über die Bühne, eine der traditionsreichsten Veranstaltungen im Snowboarden, mit hohem Preisgeld und dementsprechend gut besetzt. Selbst Shaun White ist mit von der Partie. Dass man ihn noch lange nicht abschreiben kann hat er im Februar gezeigt. Den US Grand Prix in Mammoth hat er gewonnen, beim vorolympischen Testbewerb in Südkorea ist er Zweiter geworden und somit wieder einmal einer der großen Favoriten bei den US Open. Auch Anna Gasser ist diese Saison ja in überragender Form und in der Lage, ihren ersten großen Slopestyle-Contest zu gewinnen. Im Semifinale auf dem sehr kreativen Slopestyle Kurs musste sie sich noch ganz knapp Jamie Anderson geschlagen geben, für das Finale am Freitag (für uns zur besten Sendezeit um 19:10) wird sie noch eine Platz höher klettern wollen. Alle Contests werden live im Netz gestreamt.

Feels good to be back here in #Vail for the @burtonsnowboards #USopen! Hopefully the weather clears up for tomorrow's semi's!🙏 📷: @s4ni Ein Beitrag geteilt von Anna Gasser (@annagassersnow) am 28. Feb 2017 um 11:57 Uhr

Shred Down Austrian Masters

Snowboard Action gibt es dieses Wochenende auch in Österreich: In Westendorf in Tirol stehen die Shred Down Austrian Masters auf dem Program, bei denen die österreichischen und deutschen Snowboard Champions im Slopestyle gekürt werden. Hier kann man die Stars von morgen sehen und danach bei der traditionellen Shred Down Afterparty abgehen.

Margo Hayes klettert 9a+

Und die große Schlagzeile dieser Woche aus dem Klettersport wollen wir hier auch noch einmal anführen. Margo Hayes, 19-jährige Kletterin aus den USA, hat ein neues Kapitel in der Klettergeschichte aufgemacht. Als erste Frau klettert sie mit der Route La Rambla im spanischen Siurana eine bestätigte 9a+. Zum Mitfreuen.