Wie ist das mit GRELL?

Häufig gestellte Fragen zum FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb Wortlaut - und die Antworten.

Ist "GRELL" der Titel der Geschichte?

Nein - "GRELL" ist das Thema, muss aber nicht der Titel der Kurzgeschichte sein.

Soll die Geschichte eine Überschrift haben?

Ja. Nur "ohne Titel" oder "GRELL" zu schreiben ist doch irgendwie langweilig. ("Voll Grell" ist auch irgendwie zu einfach ...)

Muss es eine Kurzgeschichte sein?

Ja. Lyrik, Drama und Poesie sind natürlich auch wunderschön. Comics und Drehbücher sind großartig. Egal. Wir hätten gern eure Kurzgeschichten. Dennoch sind wir bei der Definition "Kurzgeschichte" nicht so streng. Wir nehmen es lieber einfach wörtlich - eine kurze Geschichte.

Muss die Geschichte auf Deutsch verfasst sein?

Ja.

Wie lang darf die Geschichte sein?

Die Kurzgeschichte darf bis zu acht Schreibmaschinenseiten zu jeweils max. 3.000 Zeichen lang sein (inkl. Leerzeichen). Macht in Summe also max. 24.000 Zeichen.

Was meint ihr mit max. 24.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen)? Darf ich pro Seite nur max. 3000 Zeichen haben?

Es geht um die Gesamtzeichenzahl - die ist inklusive Leerzeichen max. 24.000 Zeichen.

Muss die Geschichte so lang sein?

Nein, im Gegenteil. Auffallend war in den letzten Jahren, dass die besten Geschichten häufig kürzer waren. Im Vorjahr hatte sie überhaupt nur etwas über 8.000 Zeichen.

Warum braucht ihr meine persönlichen Angaben?

Aus organisatorischen Gründen benötigen wir deinen vollständigen Namen, deine Telefonnummer und deine Wohnadresse. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ja, wir wissen es auch - es gibt anonyme Wettbewerbe, da ist das alles nicht notwendig. Nur - das schaffen wir vom Aufwand her nicht. Deswegen bitte die persönlichen Angaben anfügen.

Also Name, Adresse und Telefonnummer.

Wir behalten uns vor, Einsendungen ohne diese vollständigen Angaben nicht in die Wertung zu nehmen.

Bitte mach eine Kopf- oder Fußzeile, in der du deinen Namen, die Mailadresse und die Paginierung (die Seitenzahl) gibst. Das hilft uns ungemein.

Wie sieht es denn mit dem Alter aus - darf man auch mitmachen, wenn man schon jenseits der 35 ist?

Ja. Dein Alter wollen wir gar nicht wissen. Dafür Name, Adresse und Telefonnummer.

Darf ich auch mitmachen, wenn ich noch in die Pflichtschule gehe und gar nicht in Österreich wohne?

Ja, natürlich. Jede und jeder ist willkommen. Egal wie alt. Egal, wo sie oder er lebt.

Wie wichtig ist das Layout?

Die Kurzgeschichte besticht durch ihren Text, nicht durch ihr Layout. Wir raten aber dringend davon ab, eure Kreativität in der Verwendung von unzähligen Schriften und Tabulatoren auszuleben. Immer wieder hatten wir schon beim Ausdrucken einiger besonders aufwändig gestalteter Texte Probleme.

Was bei euch daheim vielleicht extrem lässig ausschaut, kommt bei uns möglicherweise in 5-Punkt-Größe aus dem Drucker und ist dann leider nur extrem lästig zu lesen. Abhilfe schafft eine einfache Systemschrift. Wir schlagen die altbewährte Times New Roman in 12 Punkt vor.

In welchem Format soll ich den Text schicken?

Bitte als einfache .doc- oder .docx-Datei. Bitte mit einer Kopf- oder Fußzeile. Handgeschriebene Texte können wir nicht gut lesen und lassen es dann auch ...

Gibt es eine Mindestlänge?

Nein.

Kann ich euch auch mehrere Geschichten schicken?

AutorInnen, die mehrere Geschichten einsenden, werden nicht in die Wertung genommen!

Also - ihr entscheidet über euren besten Text, nicht wir.

Eine Geschichte.

Bitte. Danke.

Können auch zwei Autoren (offiziell) gemeinsam an einer Kurzgeschichte arbeiten?

Ja, aber die müssen sich dann im Idealfall das Preisgeld teilen ...

Was meint ihr mit Einsendeschluss 7. Mai?

Sonntag, 7. Mai 23:59 Uhr.

Bekomme ich eine Bestätigung, dass ihr meine Kurzgeschichte auch wirklich erhalten habt?

Wenn du uns deinen Text via Mail schickst, erhältst du nach wenigen Minuten ein Bestätigungsmail. Dein Text ist also bei uns eingegangen.

Kann ich den Text auch per "analoger" Post schicken?

Nein. Wir können nur Einsendungen berücksichtigen, die per Mail eingelangt sind.

Wann stehen die GewinnerInnen fest?

Aus der Erfahrung der letzten Jahre wissen wir, dass es recht lange dauert, bis alle Texte von der Vorjury des Öfteren gelesen worden sind. Mitte Juli erhält die Jury die besten 20 Texte - alle anonym und einheitlich gelayoutet. Ein ausgefallenes Layout ist also sinnlos - siehe oben.

Anfang August stellen wir die 20 Namen der ausgewählten AutorInnen online.

Bis Ende September ist das Buch mit den besten zehn Texten gedruckt und dann werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.

Wie erfahre ich, ob mein Text unter den besten 20 ist?

Im schönen Fall des Falles erhältst du Mitte Juli ein Mail oder einen Anruf von uns.

Kann mir die Jury ein Feedback geben?

Eine Vorjury "sortiert" die Texte und gibt eine Auswahl an die Hauptjury weiter. Die wählt die Siegertexte aus und kommentiert ihre Entscheidung.

Persönliches Feedback für die über 900 restlichen Geschichten (wir hoffen, an die Teilnehmerzahl der Vorjahre anknüpfen zu können ...) ist für uns schlicht und einfach nicht bewältigbar. Auch werden wir keine Texte, die nicht über die erste Auswahlrunde hinausgekommen sind, zur Beurteilung an Mitglieder der Hauptjury weiterleiten.

Kann man auch die Texte, die nicht gewonnen haben, irgendwo lesen?

Nein. Jedenfalls nicht bei uns.

Was geschieht mit den Rechten meiner Geschichte, falls ich bei den GewinnerInnen bin?

"Der Vertrag zwischen dem Luftschacht Verlag und den Wortlaut-AutorInnen räumt dem Verlag lediglich das einfache Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des jeweiligen Beitrags innerhalb der Anthologie ohne Stückzahlbegrenzung ein. D.h.: Der/die AutorIn bleibt RechteinhaberIn (das schließt auch sämtliche Nebenrechte ein). Mit Detailfragen könnt Ihr Euch gerne über luftschacht.com an den Verlag wenden." (Jürgen Lagger, Luftschacht)

Kann ich den Text auch noch bei einem anderen Wettbewerb einreichen?

Der Text, mit dem du dich bei Wortlaut bewirbst, darf noch nicht veröffentlicht sein. Ansonsten gelten die Regeln des anderen Wettbewerbs.

Sind das jetzt alle Antworten auf alle Fragen?

Nein. Natürlich nicht. Sollte es noch Unklarheiten geben, stellt eure Fragen doch einfach im Forum gleich hier unten. Bei Bedarf ergänzen wir diese Liste mit weiteren FAQs.

