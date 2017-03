Something for the Weekend

Ausgehtipps. Fire in the Disco.

Freitag

Ja, es ist Elevate Festival in Graz. Und es ist super. Am Freitag auch mit FM4 Stage mit beispielsweise mit Tropic of Cancer, Jon Hopkins, Jenny Hval.

In der Sargfabrik wird das neue Album von Mile Me Deaf präsentiert. Live und mit DJs.

OK im celeste. Mit Anna Leiser, Mirella Kasowitz, Roman Rauch, Tobsen.

Deep Baked in der Grellen Forelle. Techno.

membrane im AU. Experimental-Elektronik.

Descending Rays im rhiz. Weirdo-Electronics, Dark-Techno.

Houztekk im fluc mit einem Liveauftritt von Akjela.

Lost in Bass im Elektro Gönner.

Samstag

Nochmal Elevate Graz. Am Samstag z.B. mit Juan Atkins, Lorenzo Senni, Mumdance und viel mehr.

6 Jahre Nil Desperandum im rhiz.

Everybody's Darling im Club U. Disco, Freestyle.

Tempel Schizophrenia im celeste. Unter anderem mit Leuten von Pomeranze und Tingel Tangel.

Peace! im Elektro Gönner. No Genre.