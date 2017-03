Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: ANOHNI - "Paradise", Booka Shade ft Craig Walker - "Babylon", Cold War Kids - "Love is Mystical" und Thomas Dybdahl - "Just A Little Bit"

ANOHNI - "Paradise"

FM4 Charts Jeden Samstag 17-19 Uhr und danach für 7 Tage im FM4 Player und übersichtlich in Listenform.

Früher war ANOHNI Antony von Antony and the Johnsons. ANOHNIS Debütalbum aus dem letzten Jahr hat den richtigen Titel “HOPELESSNESS” getragen: Es ging darauf um Krieg, Katastrophen, Krise. Mit an Bord waren der Experimental-Elektroniker Oneohtrix Point Never und Clubboy Hudson Mohawke. Die zwei Herren sind auf der neuen Single wieder mit am Start, und so herrscht in dem Track wieder ein schwindlig machendes Ungleichgewicht zwischen Club-Banger und Verzweiflung.

Booka Shade ft. Craig Walker - "Babylon"

Booka Shade sind immer schon ein bisschen ein Kuriosum im Dance-Zirkus gewesen: immer sehr stark dem Pop und der Song-Struktur zugetan und vor allem live am tatsächlichen Live-Charakter interessiert, nicht bloß Laptop-Drücken, sondern mit richtig echten Geräten und Percussions auf der Bühne. Die Richtung wird künftig stärker verfolgt werden: Weniger House, viel, viel mehr echte Lieder und Synth-Pop. Unterstützung kommt von Craig Walker, einst Sänger bei der englischen Indie-Band Archive.

booka shade feat craig walker - Babylon

Cold War Kids - "Love Is Mystical"

“Hang Me Up To Dry”? Kann sich noch jemand erinnern? Das war 2007 der Überhit der Cold War Kids – und es auch heute noch in vielen, vielen Indie-Discos. Danach ist die Band solide, meistens aber recht unsensationell weitergetuckert. Im April erscheint mit „L.A. Divine“ das siebte Album des Quintetts aus Long Beach, Kalifornien, die Vorabsingle ist schon mal vielversprechend: California-Powerpop, Gospel, Soul, Energie.

Thomas Dybdahl - "Just A Little Bit"

Die gute, alte Blase Singer/Songwriter, Schmerzensmann mit der Akustikgitarre am Lagerfeuer mit frischem Leben betanken – der norwegische Musiker Thomas Dybdhal weiß wie es geht. Gerade ist unter dem Titel „The Great Plains“ sein schon siebtes Album erschienen, der Song „Just a Little Bit“ ist das Highlight: Zwar wirkt hier immer noch klar die Liebe für Menschen wie Nich Drake und Tim Buckley durch, diesmal aber erweitert um R’n’B, Funk und Sex.

Thomas Dybdahl - Just a little bit