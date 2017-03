Fruchtfliegen

Ein Tier, dem Respekt gebührt.

FM4 Science Busters Martin Puntigam, Univ.-Prof. Helmut Jungwirth und die Welt der Naturwissenschaften

Der Winter ist gut angekommen bei den Science Busters auf der Theaterbühne, mit ihrer neuen Show über die Wissenschaft von Game of Thrones gehen sie nun auf Tour. Auf ORFeins hingegen biegt ihre aktuelle Staffel in die Zielgerade, kommenden Dienstag wird in „Hier ist alles super!“ u.a. untersucht, wie man Heimatfleisch bastelt.

Helmut Lunghammer

Von Basteln kann im Periodikum auf FM4 nicht die Rede sein. Martin Moder, Molekularbiologe und jüngstes Mitglieder der Kelly Family der Naturwissenschaften, hat für seine Masterarbeit mit Fruchtfliegen gearbeitet bzw. viel eher in ihnen. Er hat versucht, Hinweise auf die Entstehung von Gehirntumoren zu finden. Seither ist er nicht nur Master Moder, sondern hat auch gehörigen Respekt für die kleinen Flugkünstler entwickelt, die nicht nur in Martin Puntigams Haushalt regelmäßig über der Obstschüssel kreisen.