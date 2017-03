"I've been the burden of my people"

Reuevolle Verse dominieren das zweite Album des kalifornischen Rapper/Producers Jonwayne, der seine Karriere wegen Depressionen, Alkoholismus und Gesundheitsproblemen auf Eis gelegt hatte - der FM4 Lesekreis analysiert.

Am 25. May 2014 wäre Jonwayne fast gestorben. Erstickt am eigenen Erbrochenen, ein richtiger Rock'n'Roll-Tod. Für den jungen Produzenten und Rapper war das ein Erweckungserlebnis: Obwohl er bis dahin mit Hochdruck daran gearbeitet hatte, seine Musikkarriere voranzutreiben und er eigentlich gerade erst da angekommen war, wo er hingewollt hatte, brauchte er eine Auszeit. Er schottete sich von der Außenwelt ab, um an sich selbst und seiner Gesundheit zu arbeiten. Damit stieß er aber leider auch viele Freunde und Fans vor den Kopf und brachte sich selbst um viele Möglichkeiten.

Jonwayne

Der einzige Weg für ihn, das alles zu verarbeiten, war absurderweise am Ende aber wieder die Musik. Das aus all dieser Verwirrung, den Zweifeln und Scherben entstandene zweite Album trägt in logischer Fortsetzung des ersten den prosaischen Titel Rap Album Two. Und in einigen der Songs befasst sich Jonwayne mit seinen persönlichen Problemen, so auch in Afraid Of Us:

Rap Album Two by Jonwayne

Der FM4 HipHop-Lesekreis mit Dalia Ahmed, Natalie Brunner, Mahdi Rahimi, Ole Weinreich und meiner Wenigkeit hat sich den Song genauer durch"gelesen":