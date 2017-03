Alle Tiere sind gleich

Was ich über das Europa der zwei Geschwindigkeiten denke? Ich denke an George Orwell.

"All animals are equal, but some animals are more equal than others"

Dieses Zitat ist aus "Farm der Tiere" des Briten George Orwell. Ich habe daran gedacht, als mich mein österreichischer Bekannter Sebastian bei einer Feier fragte: "Wirst du jetzt, wenn Europa auf zwei Geschwindigkeiten laufen wird, zurück nach Bulgarien müssen?" Ich fragte ihn, ob er die "Farm der Tiere" kennt. Er kannte sie nicht. Ich versprach ihm, das Buch nachzuerzählen und deshalb mache ich das jetzt:

Secker and Warburg (London)

Das Buch kam 1945 heraus und erzählt über der Beginn, die Etablierung und die Blüte einer "neuen Gesellschaft der Gleichheit". Obwohl man annimmt, dass das Buch eine Allegorie der Totalitarismus sei, kann man es als Erklärung aller Gesellschaften nutzen, die ihre Werte vergessen und sich irgendwann gegen sie stellen. Orwells Geschichte verwendet eine sehr einfache Sprache, es ähnelt einer Fabel oder einem Märchen. Die Handlung ist die folgende:

Eine Farm wird von einem Alkoholiker beherrscht. Die Tiere der Farm sind damit unzufrieden; am unzufriedensten sind die Schweine. Eines Tages vergisst der Farmer, die Tiere zu füttern, was zu einer Revolte führt. Die Tieren verjagen den Farmer und etablieren eine neue Ordnung: "Alle Tiere sind gleich!" Die Bosheiten des früheren Eigentümers werden verboten. "Tiere trinken keinen Alkohol", sagt eine der neuen Regeln.

Die neue Gesellschaft hat gerechte Gebote wie: "Jeder, der vier Beine oder Flügel hat, ist ein Freund" und "Kein Tier soll ein anderes Tier töten". Dann kommen Erlasse, die die Tiere von den despotischen Menschen unterscheiden: "Jeder, der auf zwei Beinen geht, ist unser Feind". Bis dahin ist auf der Farm der Tiere alles gut.

Flickr.com / Carl Glover / CC BY 2.0

Langsam aber reißen die Schweine die ganze Macht an sich. Während die Pferde die ganze Zeit unermüdlich arbeiten müssen, ziehen die Schweine in das Haus des ehemaligen Besitzers. Die Regeln ändern sich. Aus "Tiere schlafen nicht in Betten" wird "Tiere schlafen nicht in Betten mit Decken". Zu dieser Zeit liegen die neuen Machthaber der Farm schon in den Farmersbetten. Da nicht alle Tiere damit einverstanden sind, werden einige geschlachtet. Die Regel "Kein Tier soll ein anderes Tier töten" ändert sich in "Kein Tier soll ein anders Tier ohne Grund töten". Auch das Gesetz übers Trinken wird zu "Tiere sollen nicht bis zum Vergessen trinken".

Doch bald kommt das Vergessen. Einer der Anführer der Farm hält die ganze Zeit Reden, wie wunderbar alles innerhalb der Farm doch sei und wie schrecklich außerhalb. Die Schafe lieben seine Reden und wiederholen sie immer wieder. Die ganze Farm wiederholt die Reden der Anführer. Nach einigen Jahren erinnert sich keiner mehr an die Idealen ihres Anfangs. Ihre Fahne mit Horn und Hufen ist vergessen. Die Schweine, die über die Farm herrschen, sind ins Haus eingezogen, sie tragen Kleider, schlafen in Betten, trinken Alkohol und empfangen die menschlichen Besitzer der Nachbarsfarm als Gäste. Sie spielen Karten mit ihnen.

Langsam werden alle Regeln geändert. Es bleibt nur eine: "Alle Tiere sind gleich, doch manche sind gleicher" - "All animals are equal, but some animals are more equal than others". Das denke ich über das "Europa der zwei Geschwindigkeiten".