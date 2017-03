Donaufestival 2017: Du steckst mich an

Das endgültige Line-Up steht. Actress, Ben Frost, Deafheaven, Scritti Politti, Silver Apples, Ulver, Sote, Girl Band, Justus Köhncke, Tommy Genesis, Yves Tumor oder die Einstürzende Neubauten u.v.a. kommen nach Krems.

28.April - 1.Mai &

5. Mai + 6.Mai, Krems.

Seit 1988 wird Jahr für Jahr im niederösterreichischen Krems das Donaufestival gefeiert, ein Festival für zeitgenössische Kunst und Kultur, welches vom Land Niederösterreich getragen und finanziert wird. Der programmierte Balanceakt zwischen wichtigen exemplarischen Gegenwartspositionen und wegweisender, relevanter Kunst der Vergangenheit hat das Donaufestival international etabliert und populär gemacht. Beispielsweise brachte das Donaufestival schon popkulturelle Giganten wie Goblin oder Throbbing Gristle nach Krems und bot gleichzeitig frischen Abstrakt-Poppern wie Xiu Xiu oder James Blake eine frühe Plattform.

Verantwortlich für diese Erfolgsgesichte war der langjährige Donaufestival-Kurator Tomas Zierhofer-Kin mit seinem Donaufestival-Team. Der Kulturmanager wechselte letztes Jahr zu den Wiener Festwochen und das Donaufestival freut sich über seinen neuen Kurator Thomas Edlinger. Der neue künstlerische Leiter des Festivals, der vielen FM4-HörerInnen von der FM4-Sendung Im Sumpf bekannt sein dürfte, verfolgt die Tradition seines Vorgängers weiter, wichtige künstlerische Gegenwart und nachwirkende bedeutsame Vergangenheit gleichermaßen abzubilden.

So stehen sich dieses Jahr beispielsweise kanonisierte Helden wie die Einstürzenden Neubauten oder Scritti Politti augenblicklichen HeldInnen wie Tommy Genesis oder Yves Tumor gegenüber.

Und Edlinger nimmt auch die Tradition des Donaufestivals wieder auf, das Programm rund um ein Motto zu weben.

Empathie

Das Festival trägt die Überschrift Du steckst mich an. Dieser Titel ist auf mehrere Arten deutbar, erzählt Thomas Edlinger. Zunächst die Ansteckung im Sinn von Euphorisierung. Dann die Ansteckung im Sinn von Krankheit, von Vergiftung, von Kontaminieren. Das wäre eine kulturtheoretische oder kulturkritische Lesart. Und als Drittes der technische Aspekt des Angeschlossenseins. Thomas Edlinger schreibt im offiziellen Begleittext zum Donaufestival:

Du steckst mich an. bezieht sich auf das diesjährige Leitmotiv, den Begriff der Empathie. Viele NGOs verstehen das Mitgefühl als sozialen Klebstoff, der das zusammenhält, was laut Margaret Thatcher gar nicht existiert: die Gesellschaft. Die Fähigkeit, in die Haut des anderen zu schlüpfen, wie Ex-US-Präsident Barack Obama die Empathie definiert, wurde zum moralischen Ideal. Brauchen wir angesichts schwindender politischer Solidarität und alarmistischer Narzissmusbefunde nicht mehr Verständnis für das Leben der anderen in My Country First-Zeiten?

Ingo Pertramer

Doch wer genau profitiert vom emphatischen Imperativ? Wer braucht Anteilnahme und wer missbraucht Mitleid? Welche emanzipatorischen Potentiale liegen in der viraler Begeisterung? Führen Distanzmangel und Überidentifizierung mit einem Du zu einseitigen Urteilen? Übernehmen Kopfkameras oder nimmermüde Algorithmen die Auskundschaftung des Gegenübers und damit die Arbeit der Empathie? Und schließlich: Wie wird aus dem Mitgefühl eine Einsicht, die uneins mit sich selbst macht und mehr verspricht als Betroffenheit?

Das Festivalprogramm beantwortet diese Fragestellungen nicht. Manche Beiträge aber werden sich mit ihnen beschäftigen. Zum Beispiel der zitternde soziale Körper des "more than naked"- Ensembles rund um Doris Uhlich, die Infrarot-Wärmebilder von Vika Kirchenbauer, die Hymnen für offene Arme und Herzen von The Grubby Mitts, der Phantomschmerz-Sound von Stian Westerhus, die Gewaltvirus-Installation von Stephane Roy oder die Bühnenfantasie von Colin Self, die das kommende Volk der Alien Drags feiert.

Der Empathie nähern wird sich das Donaufestival primär mit Hilfe von Performances, bildender Kunst, Talks und Lectures, wie einige gerade beispielsweise erwähnt wurden.

Woche 1 28/04–01/05/2017

Freitag, 28.04.2017

KLANGRAUM KREMS

17:00 - 20:00 Volkmar Klien: Rezeptionshaltungen (Art & Installation)

17:30 - 18:00 Festival-Eröffnung

18:00 - 19:00 Ligia Lewis: minor matter (Performance)

18:00 - 19:00 Sote with Tarik Barri, Arash Bolouri & Behrouz Pashaei (Sound)

19:00 – 20:00 GAS live (Sound)

Scritti Politti

GALERIE AM ECK

17:00 - 20:00 Vika Kirchenbauer: SEEING DIFFICULTIES (Art & Installation)

THE UNKNOWN

20:00 Stockholm-Syndrom I (The Unknown)

GALERIE STADTPARK

15:00 - 21:00 Deborah Stratman: Hacked Circuit (Art & Installation)

MESSEGELÄNDE

19:30 - 20:30 Karl Karner / Linda Samaraweerová: WÜRFELN III (Performance)

19:30 - 21:00 Ariel Ephraim Ashbel and friends: The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic (Performance) Halle 1

19:30 - 01:00 Sidsel Meineche Hansen: DICK GIRL 3D (X) (Film & Video)

19:30 - 01:00 Apichatpong Weerasethakul: The Palace (Art & Installation)

19:30 - 01:00 Gerald Moser: turning and falling (Art & Installation)

20:30 - 21:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

21:00 - 22:00 Elysia Crampton (Sound)

21:00 - 01:00 A Two Dogs Company / Kris Verdonck: IN VOID (Performance)

21:30 - 22:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

22:00 - 23:00 Scritti Politti (Sound)

22:00 - 00:00 DJ /rupture (Sound)

22:00 - 02:00 Keiichi Matsuda: Hyper-Reality (Art & Installation)

23:00 - 00:00 M.E.S.H. (Sound)

00:00 - 01:00 group A (Sound)

00:00 - 02:00 DJ Jens Balzer (Sound)

Samstag, 29.04.2017

KLANGRAUM KREMS

15:30 - 19:00 Volkmar Klien: Rezeptionshaltungen (Art & Installation)

16:00 - 17:00 Jace Clayton’s Julius Eastman Memorial Dinner (Sound)

17:00 - 18:00 Ligia Lewis: minor matter (Performance)

17:30 - 18:30 Foodman (Sound)

GALERIE AM ECK

15:30 - 19:00 Vika Kirchenbauer: SEEING DIFFICULTIES (Art & Installation)

KINO IM KESSELHAUS, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems

13:00 - 14:00 Adam Harper presents some Sights of Sound (Theory & Talk)

THE UNKNOWN

19:00 Stockholm-Syndrom II (The Unknown)

PARKDECK

20:00 - 20:30 Palmistry (Sound)

Tommy Genesis

DOMINIKANERKIRCHE

14:00 - 19:00 Doris Uhlich: Habitat (Performance)

15:00 Doris Uhlich: Habitat / peak 1 (Performance)

18:00 Doris Uhlich: Habitat / peak 2 (Performance)

GALERIE STADTPARK, Josef-Wichnerstraße 2, 3500 Krems

15:00 - 21:00 Deborah Stratman: Hacked Circuit (Art & Installation)

MESSEGELÄNDE, Utzstraße 12, 3500 Krems

19:30 - 20:30 Karl Karner / Linda Samaraweerová: WÜRFELN III (Performance)

19:30 - 21:00 Ariel Ephraim Ashbel and friends: The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic (Performance) Halle 1

19:30 - 01:00 Sidsel Meineche Hansen: DICK GIRL 3D (X) (Film & Video)

19:30 - 01:00 Apichatpong Weerasethakul: The Palace (Art & Installation)

19:30 - 01:00 Gerald Moser: turning and falling (Art & Installation)

20:30 - 21:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

21:00 - 22:00 Yves Tumor (Sound)

21:00 - 01:00 A Two Dogs Company / Kris Verdonck: IN VOID (Performance)

21:30 - 22:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

22:00 - 23:00 Moor Mother (Sound)

22:00 - 02:00 group A DJ-Set (Sound)

22:00 - 02:00 Keiichi Matsuda: Hyper-Reality (Art & Installation)

23:00 - 00:00 Tommy Genesis (Sound)

00:00 - 01:00 DJ LAG (Sound)

Sonntag, 30.04.2017

KLANGRAUM KREMS

14:30 - 19:00 Volkmar Klien: Rezeptionshaltungen (Art & Installation)

15:00 - 16:00 Heather Leigh & Peter Brötzmann (Sound)

16:30 - 17:30 Gnod (Performance)

17:00 - 18:00 Julian Warner & Oliver Zahn: SITUATION MIT DOPPELGÄNGER (Performance)

18:00 - 19:00 Guardian Alien (Sound)

THE UNKNOWN

19:30 Stockholm-Syndrom III (The Unknown)

GALERIE AM ECK

14:30 - 19:00 Vika Kirchenbauer: SEEING DIFFICULTIES (Art & Installation)

KINO IM KESSELHAUS, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems

11:30 - 12:30 Wild Combination: A Portrait of Arthur Russell (Film & Video)

12:30 - 13:30 Jens Balzer & Jace Clayton: Sounds of the Times (Theory & Talk)

Florian Schulte

DOMINIKANERKIRCHE

14:00 - 19:00 Doris Uhlich: Habitat (Performance)

15:00 Doris Uhlich: Habitat / peak 1 (Performance)

18:00 Doris Uhlich: Habitat / peak 2 (Performance)

GALERIE STADTPARK

15:00 - 21:00 Deborah Stratman: Hacked Circuit (Art & Installation)

MESSEGELÄNDE

19:30 - 20:30 Karl Karner / Linda Samaraweerová: WÜRFELN III (Performance)

19:30 - 21:00 Ariel Ephraim Ashbel and friends: The Empire Strikes Back: Kingdom of the Synthetic

19:30 - 01:00 Sidsel Meineche Hansen: DICK GIRL 3D (X) (Film & Video)

19:30 - 01:00 Apichatpong Weerasethakul: The Palace (Art & Installation)

19:30 - 01:00 Gerald Moser: turning and falling (Art & Installation)

20:30 - 21:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

21:00 - 22:00 Horse Lords (Sound)

21:00 - 01:00 A Two Dogs Company / Kris Verdonck: IN VOID (Performance)

21:30 - 22:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

22:00 - 23:00 Gonjasufi (Sound)

22:00 - 02:00 Anna Ceeh DJ-Set (Sound)

22:00 - 02:00 Keiichi Matsuda: Hyper-Reality (Art & Installation)

23:00 - 00:00 NN (Sound)

00:00 - 01:00 Ulver (Sound)

Montag, 01.05.2017

KLANGRAUM KREMS

13:30 - 18:00 Volkmar Klien: Rezeptionshaltungen (Art & Installation)

14:00 - 15:00 The Grubby Mitts (Sound)

15:30 - 16:30 "Drifting frames, travelling light. A cinesonic ride with Radian, Billy Roisz & dieb13" (Sound)

17:00 - 18:00 Ian William Craig (Sound)

17:00 - 18:00 Julian Warner & Oliver Zahn:

SITUATION MIT DOPPELGÄNGER (Performance)

GALERIE AM ECK

13:30 - 18:00 Vika Kirchenbauer: SEEING DIFFICULTIES (Art & Installation)

SALZSTADL

15:30 - 16:30 Josephine Foster (Sound)

einstürzende neubauten

KINO IM KESSELHAUS, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems

16:30 - 18:00 Donna Haraway: Storytelling For Earthly Survival (Film & Video)

18:00 - 19:00 Jens Balzer & Jace Clayton: Sounds of the Times (Theory & Talk)

GALERIE STADTPARK

15:00 - 21:00 Deborah Stratman: Hacked Circuit (Art & Installation)

MESSEGELÄNDE

17:30 - 22:00 A Two Dogs Company / Kris Verdonck: IN VOID (Performance)

17:30 - 22:00 Sidsel Meineche Hansen: DICK GIRL 3D (X) (Film & Video)

17:30 - 22:00 Apichatpong Weerasethakul: The Palace (Art & Installation)

17:30 - 22:00 Gerald Moser: turning and falling (Art & Installation)

18:30 - 19:30 Karl Karner / Linda Samaraweerová: WÜRFELN III (Performance)

19:00 - 19:30 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

19:30 - 20:30 The Body (Sound)

20:00 - 20:30 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

20:30 - 22:00 Einstürzende Neubauten (Sound)

THE UNKNOWN

18:30 Stockholm-Syndrom IV (The Unknown) The Unknown

Woche 2 05/05–06/05/2017

Freitag, 05.05.2017

KLANGRAUM KREMS

17:30 - 20:30 Volkmar Klien: Rezeptionshaltungen (Art & Installation)

18:00 - 19:00 Stephan Geene feat. Claudia Basrawi, Justus Köhnke & Ricky Shayne: mutwillig, Shayne (Performance)

18:00 - 19:00 Silver Apples (Sound)

19:30 - 20:30 Emptyset (Sound)

GALERIE AM ECK

17:30 - 20:30 Vika Kirchenbauer: SEEING DIFFICULTIES (Art & Installation)

GALERIE STADTPARK

15:00 - 21:00 Deborah Stratman: Hacked Circuit (Art & Installation)

MESSEGELÄNDE

David Visnjic

19:00 - 21:00 QUARTO: Durational Rope (Performance)

20:00 - 21:00 Colin Self: Siblings (Performance)

19:00 - 01:00 Sidsel Meineche Hansen: DICK GIRL 3D (X) (Film & Video)

19:00 - 01:00 Apichatpong Weerasethakul: The Palace (Art & Installation)

19:00 - 01:00 Gerald Moser: turning and falling (Art & Installation)

20:30 - 21:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

21:00 - 22:00 Girl Band (Sound)

21:00 - 01:00 A Two Dogs Company / Kris Verdonck: IN VOID (Performance)

21:30 - 22:00 Stephane Roy: The Laboratory of Anger Management (Art & Installation)

22:00 - 23:00 Actress (Sound)

22:00 - 02:00 Mike Hentz DJ-Set (Sound)

22:00 - 02:00 Keiichi Matsuda: Hyper-Reality (Art & Installation)

23:00 - 00:00 Equiknoxx (Sound)

00:00 - 01:00 The Bug feat. Miss Red (Sound)

THE UNKNOWN

19:00 Stockholm-Syndrom V (The Unknown)

Samstag, 06.05.2017

KLANGRAUM KREMS

16:30 - 20:30 Volkmar Klien: Rezeptionshaltungen (Art & Installation)

17:00 - 18:00 Oliver Coates (Sound)

17:30 - 18:30 Stephan Geene feat. Claudia Basrawi, Justus Köhnke & Ricky Shayne: mutwillig, Shayne (Performance)

18:30 - 19:30 Stian Westerhus (Sound)

20:00 - 20:30 Pharmakon (Sound)

David Visnjic

GALERIE AM ECK

16:30 - 20:30 Vika Kirchenbauer: SEEING DIFFICULTIES (Art & Installation)

THE UNKNOWN

15:00 Stockholm-Syndrom VI (The Unknown)

KINO IM KESSELHAUS

16:00 - 17:00 Kristin Dombek & Leslie Jamison: Mirror me! (Theory & Talk)

GALERIE STADTPARK

13:30 - 14:30 Dino Spiluttini (Sound)

15:00 - 21:00 Deborah Stratman: Hacked Circuit (Art & Installation)

MESSEGELÄNDE