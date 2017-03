Alle Tiere sind gleich

Woran mich die aktuelle Entwicklung der europäischen Union erinnert? An George Orwells "Farm der Tiere".

"All animals are equal, but some animals are more equal than others"

Dieses Zitat stammt aus dem berühmten Buch "Farm der Tiere" des Briten George Orwell. Ich dachte daran, als mich neulich mein österreichischer Bekannter Sebastian fragte: "Wirst du jetzt, wenn Europa auf zwei Geschwindigkeiten läuft, zurück nach Rumänien oder Bulgarien müssen, oder wo auch immer du herkommst?"

Ich fragte ihn, ob er "Farm der Tiere" kenne. Er kannte es nicht. Ich kenne Sebastian seit vielen Jahren, doch er hat sich nicht bemüht, sich zu merken, dass ich aus Bulgarien und nicht aus Rumänien komme. Ich habe mich daran gewöhnt, dass viele Leute hier die beiden Länder verwechseln, doch ich glaube, Sebastian scheint das absichtlich zu machen. Er selbst arbeitet nicht, er lebt vom Geld seiner Eltern. Trotzdem macht er sich Sorgen, dass Osteuropäer in Österreich Arbeitsplätze wegnehmen. Dass er dieser Meinung ist, ist mir egal, aber dass Machtvertreter in Österreich, Deutschland und Frankreich genauso reden, macht mir Angst.

Deshalb denke ich an "Farm der Tiere". Die Situation, in der sich die EU derzeit befindet, ähnelt sehr Orwells Buch. Gedacht als eine Gemeinschaft gleichberechtigter Staaten, dreht sie sich in eine Richtung, in der manche "gleicher als die anderen" sein sollen. Die Perspektive, dass die Regeln sich bald ändern könnten, macht mir Angst.

Neulich schauten sich die Grenzbeamten am Züricher Flughafen meinen bulgarischen Pass lange an. Sie fragten mich, warum ich keinen österreichischen hätte, wenn ich doch in Wien lebe. Ich antwortete, dass das egal sei, da ich ein EU-Bürger sei. Darauf lachte der Grenzbeamte.

Ich weiß, dass, wenn man mich morgen aus Österreich rauswerfen würde, wäre es Sebastian egal. Genau wie in "Farm der Tiere" ändern sich die Regeln. Das Gesetz "Kein Tier soll ein anderes Tier töten" ändert sich in "Kein Tier soll ein anderes ohne Grund töten". Sebastian ist sich sicher, dass die Tage der EU gezählt sind. Ich frage ihn, ob ihm das Sorgen bereitet. "Ich bin hier und werde hier bleiben. Du musst dir Sorgen machen", antwortet er. "All animals are equal, but some animals are more equal than others". In der Literatur ist das zum geflügelten Satz geworden. Im echten Leben ist es Zynismus.