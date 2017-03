Medaillenzeiten

Edelmetall steht im Fokus bei den X Games in Norwegen und der FIS Freestyle WM in Spanien, dazu Mountainbike und Klettern: Die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende

FM4 Draußen Update Ein Wochenüberblick über sportliche Entwicklungen und Veranstaltungen. fm4.orf.at/sport

Diese Woche ist vor allem für Wintersportlerinnen aus Österreich sehr gut gelaufen. Lorraine Huber und Eva Walkner haben gestern einen Doppelsieg auf der Freeride World Tour in Fieberbrunn eingefahren und die Kärntner Snowboarderin Anna Gasser hat schon letzten Freitag mit einem Traumlauf ihren ersten Sieg bei einem großen Slopestyle-Contest feiern dürfen, den US Open im Snowboarden in Colorado.

Schon morgen hat Anna Gasser die Gelegenheit, ihre eindrucksvolle Saison fortzusetzen, bei den Winter X Games in Hafjell in Norwegen. Medaillen bei X Games sind ja traditionell der Gradmesser für den Erfolg von ActionsportlerInnen. Anna Gasser hat sich ihre erste X Games Medaille diesen Jänner in Aspen in Colorado abgeholt, dieses Wochenende hat sie sehr gute Chancen auf weitere Medaillen, am Freitag im Slopestyle und am Samstag im Big Air.

FIS Freestyle Weltmeisterschaften

Dass zur gleichen Zeit wie die X Games in Norwegen die FIS Weltmeisterschaften der Freeskier und Snowboarder in der spanischen Sierra Nevada stattfinden, kann man nur mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. Die auf zwei Wochen aufgeblähte Veranstaltung, die auch aus der Zeit gefallene Sportarten wie "Ski Aerials" oder Buckelpiste beinhaltet, zwingt die AthletInnen, sich zwischen der FIS-WM und den X-Games zu entscheiden - und diese Entscheidung fällt eindeutig zugunsten der X Games aus, was die Veranstaltung der FIS wie schon vor zwei Jahren, zu einer Art B-Weltmeisterschaft degradiert. Die SnowboarderInnen trifft das mehr als die FreeskierInnen, denn der Snowboard Slopestyle Contest in der Sierra Nevada hat bereits heute begonnen. Ohne die Top-FahrerInnen ist es zwar immer noch ein sehr gut besetzter Contest, die SiegerInnen hier WeltmeisterInnen zu nennen, ist aber lächerlich.

Vielleicht gelingt's für den Big Air eine Woche darauf, ein weltmeisterliches-Starterfeld zu stellen.

sierranevada2017.es

Välley Rälley Finale Mayrhofen

Künftige Snowboard-Champions kann man dieses Wochenende im Penken Park in Mayrhofen im Zillertal sehen, beim Tourfinale der Zillertal Välley Rälley. Die Snowboard-Contestserie für den Nachwuchs beeindruckt jedes Jahr auch ihre etablierten Veranstalter, die Zillertaler Ästhetiker Snowboardcrew und die GewinnerInnen der Serie bekommen eine Einladung zu den World Rookie Finals nach Kaprun. Im Gegensatz zu den bisherigen Välley Rälley Tourstops findet zum Finale der Contest bereits am Samstag statt, die exklusiven Snowboardcoachings am Sonntag.

Matt Mc Chattie

Glemmride meets Glemmbang

Arge Tricks gibt's diesen Samstag auch im Salzburger Land zu sehen, beim "Glemmride meets Glemmbang" im Nightpark in Saalbach Hinterglemm. Zusätzlich zum Slopestyle Contest für Freeskier und Snowboarder wird dort allerdings auch ein Mountainbike-Downhill auf Schnee ausgetragen, sodass auch Speed-Fans auf ihre Kosten kommen.

Austria Climbing Cup Graz

Und diesen Samstag beginnt's auch für die KletterInnen langsam wieder ernst zu werden, denn mit dem Austria Climbing Cup im Bloc House Graz steht einer von nur zwei Wettkämpfen an, die über die Entsendung zum ersten Boulderweltcup 2017 in Meiringen mitentscheiden. Dementsprechend stark besetzt ist der Wettkampf. Fast der ganze Nationalkader kommt nach Graz, darunter auch Vorstiegs-Vizeweltmeister Jakob Schubert.