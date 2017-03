Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche auf FM4: Alt-J - "3WW" | Camo & Krooked - "Good Times Bad Times" | Hippo Campus - "Way It Goes" | The New Pornographers - "High Ticket Attractions"

Alt-J - "3WW"

Im Juni kommt das dritte Album von Alt-J und wird den guten Namen "Relaxer" tragen. Vielleicht ein etwas unerwarteter Titel für die hibbeligen Zappel-Boys, bei denen es in jedem Song nur so zittert, vibriert und nervös juckt? Die Vorabsingle ist auf jeden Fall schon mal ein ungewöhnlicher Relaxer: Langsam, langsam startet "3WW", es brummt, es schunkelt, ein Song, der die Verbindung findet zwischen Weirdo-Folk und Elektronik. Sehr schöne Zeile auch: "I just want to love you in my own language".

Camo & Krooked - "Good Times Bad Times"

Nun sind die zwei Boys sicherlich international für ihre Expertise und ihr Feingefühl in Sachen Drum'n'Bass bekannt und beliebt – man muss Camo & Krooked aber lang schon nicht mehr bloß auf ein Genre festnageln. Sie haben einen weiten Plattenschrank und feine Ohren. Die neue Single forscht wieder in neuen Zonen: In "Good Times Bad Times" mischen Camo & Krooked kleinteilige Indietronica, House und elektronischen Soul. Feinstofflicher Schmusehit.

Hippo Campus - "Way It Goes"

Der Bandname ist schon mal nicht so gut. Wer es wissen muss: Der Hippocampus ist ein Teil des Gehirns, genauere Informationen sind irrelevant. Wir wollen dem jungen Quartett aus Minnesota den halblustigen Namen nicht gar übelnehmen – weil es so schöne Lieder macht. Gerade ist unter dem Titel "Landmark" das sehr gute Debütalbum von Hippo Campus erschienen, ein kleines, putziges Denkmal für die gute, alte Sache namens "Indiepop". "Way it Goes" ist der Hit unter Hits, die Umarmung von Animal Collective und Beach Boys. Herzen.

The New Pornographers - "High Ticket Attractions"

Anfang April erscheint mit "Whiteout Conditions" das schon siebte Studioalbum der New Pornographers, das kanadische All-Star-Kollektiv rund um Mastermind Carl Newman wird mit der Platte wieder das ganz große Fass aufmachen: Powerpop und Garagenrock, Puppenstuben-Folk und Synthie-Pop, Lo-Fi-Energie und High-End-Fake-Disco. In der Vorabsingle geht sich schon mal alles aus: Überschwang, Melancholie, Riffs, Melodien, Früh-Achtziger-Wave in Andenken an die Talking Heads und die Cars.