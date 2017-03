FM4 Gästezimmer mit SOHN

Der britische Musiker stellt ein paar seiner Lieblingssongs vor!

SOHN Live: 20.-22.Juli 2017: Out Of The Woods Festival

Nach „Tremors“ kam „Rennen“. Mit seinem Debütalbum traf SOHN den Nerv der Zeit, wie Christian Lehner meint: „Tremors fügte sich in den von James Blake aufgerissenen Kanon selbst ausgemessener Leidenskurven, die nach innen zeigen und auf einem zerstückelten Grund aus klickenden Drums, kunstvoll zerstückelnden Beats und zart grollenden Basslinien gebettet waren.“

Auf seinem zweiten Werk „Rennen“ verfeinert er seinen Elektro-Pop-Neo-Soul. Musik, an der man sich nicht satthören kann. Aber was für Platten stehen bei SOHN zu Hause im Plattenregal?

Mario Baumgartner

Im FM4 Gästezimmer stellt Christopher Taylor aka SOHN Songs von seinen Lieblingskünstler_innen vor:

Tom Waits – Better Off Without A Wife

It´s not exactly new, it´s from 1975 from an album that I really love: Tom Waits´ “Nighthawks at the Diner”. It´s kind of like his early days of putting out albums where he was almost like cabaret kind of dude!





Empress Of - Everything Is You

A good friend of mine, I really, really love his music and wish that I could make it as well! This tune is from her first Album “Me”:





Bon Iver – 10 D E A T H B R E A S T

This is from a record from last year that I really love and I´m sure you love it too!