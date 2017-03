FM4 präsentiert Bilderbuch – Magic Life Tour 2017!

Bilderbuch ziehen mit einer Erfolgstour zum neuen Album durch Österreich und hinterlassen zahlreiche, jetzt schon ausverkaufte Shows! Hier gibt's noch Tickets zu gewinnen!

Carpe Diem Babylon Magic Life - Bilderbuch liefern mit ihrem Album „Magic Life“ neues Futter für Ohren und Hirn. Ein großer Wurf! Sie sind der FM4 Artist of the Week.

Dufte und leiwand - Bilderbuch präsentierten in der Volksbühne Berlin ihr neues Album „Magic Life“.

bilderbuch-musik.at

An drei Tagen hintereinander das nicht gerade kleine Open Air Gelände in der Wiener Arena ausverkaufen, das hat schon was. Bilderbuch haben zur Zeit - man kann es wohl nicht anders sagen - einen Lauf.

Niko Ostermann

Für ihre kommende Magic Life Tour gibt es gerade noch mal Tickets für ein Zusatzkonzert in Graz, das Tabakfabrik Open Air in Linz und für ihren Auftritt beim FM4 Frequency Festival im August in Sankt Pölten. Und auch das könnte sich schnell ändern.

Bilderbuch Magic Life Tour

05.05.: GRAZ Kasematten - AUSVERKAUFT

06.05.: GRAZ Kasematten - AUSVERKAUFT

07.05.: GRAZ Kasematten

17.05.: WIEN Arena Open Air - AUSVERKAUFT

18.05.: WIEN Arena Open Air - AUSVERKAUFT

19.05.: WIEN Arena Open Air - AUSVERKAUFT

16.08.: ST. PÖLTEN FM4 Frequency Festival

26.08.: LINZ Tabakfabrik Open Air

Hier bei uns kannst du noch jeweils 2 Tickets zu allen (auch den bereits ausverkauften) Shows gewinnen. Dafür wollen wir von dir wissen:

Welcher Bilderbuch-Titel verbirgt sich hinter diesem Rätsel?

Radio FM4

Die richtige Antwort, deinen Namen und Wunschkonzert (Ort + Datum) schickst du bitte per Mail an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist Freitag, 24. März, 19 Uhr.