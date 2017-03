Die FM4 Spielekammerl-Show

Die Controller werden glühen! Die FM4 Games-Redaktion spielt und streamt ab sofort jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr. Mit Gästen.

FM4 / Sabine Brauner

Das FM4 Spielekammerl war in den letzten zwei Jahren schon Schauplatz vieler Gaming-Sessions. Dort stehen die Redaktionskonsolen, unser dicker Spiele-PC, das HTC Vive, jede Menge gesammeltes Merchandising und eine gut sortierte Spielesammlung. Ein paar Mal haben wir im Spielekammerl auch schon gefilmt. Aber das, was jetzt kommt, gab es noch nie: Wir machen unseren eigenen, wöchentlichen, vierstündigen Livestream: Die FM4 Spielekammerl-Show!

Parallel zu FM4 Connected, also von 15 bis 19 Uhr, melden sich ab sofort jeden Donnerstag Redakteur/innen unserer Games-Redaktion in diversen Besetzungen live auf Twitch.tv. Wir werden unterschiedliche Titel spielen, in erster Linie aber aktuelle Indie-Spiele präsentieren. In jeder Show wird es immer auch zumindest einen Gast geben, der mit uns spielt und plaudert.

Robert Glashüttner

Debüt!

In unserer ersten Spielekammerl-Show begrüßen Chris Stipkovits und ich die Schriftstellerin, IT-Researcherin und FM4 Wortlaut-Jurorin Cornelia Travnicek sowie den Art Director Clemens Scott vom Wiener Spieleentwicklerstudio Broken Rules.

Clemens wird schon um 15 Uhr sein neuestes Spiel "Old Man's Journey" mitbringen, das bereits auf der Game Developers Conference in San Francisco herumgereicht worden ist und wegen seines fantastischen Grafikstils ein Centerfold in der aktuellen Games-Bibel EDGE abgibt. "Old Man's Journey" ist noch nicht erschienen, das Vorab-Spielen wird also etwas ganz Besonderes!

Broken Rules

Herzlichen Dank an Matthias Schönauer von der Videoredaktion und Wolfgang Rezny von der Technik, die uns bei der Vorbereitung der Spielekammerl-Show super geholfen haben.

Cornelia ist als Autorin ebenso souverän wie als Programmiererin und Spielerin. Wir werden ab circa 16:30 mit ihr gemeinsam das ulkige Karten-Taktik-Game "Loot Rascals" spielen und in die modernen Textadventure-Gefilde von "Stories Untold" abtauchen. Übrigens wird Cornelia Travnicek auch im kommenden FM4 Extraleben zum Thema "Text" zu Gast sein.

Die FM4 Spielekammerl-Show

Euer sympathisches Indie-Games-Fernsehen startet am Donnerstag, 16. März, von 15 bis 19 Uhr und kommt die darauf folgenden Donnerstage zur selben Zeit wieder. Ihr könnt kostenfrei auf Twitch.tv ("Radio_FM4") zusehen. Nach der Show wird es das Video on demand zu sehen geben.