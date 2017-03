Das Acoustic Lakeside Festival 2017

Das malerische Festival am Sonnegger See in Kärnten war die letzten Jahre immer ausverkauft. Manchmal schneller, als sich überhaupt rumgesprochen hat, wer auftreten wird. Diese Woche startet die Tickettour quer durch Österreich.

Das Acoustic Lakeside Festival findet vom 20.-22. Juli statt.

Musikfans, die Open-Air-Konzerte ohne Massenandrang genießen, zwischendurch Fußball spielen oder mal in den See hüpfen wollen, wissen diese Festivalperle zu schätzen.

Christian Stipkovits

Schon letztes Jahr hat man sich für den Ticketverkauf etwas Neues überlegt, und auch heuer wieder gehen die Festival-Organisator_innen auf analoge Tickettour: Vom 17. März bis 19. März werden in 9 Städten Festivalpässe verkauft noch bevor der eigentliche Online-Ticketverkauf startet.

Wer ein Ticket kauft, bekommt vor Ort auch einen Hinweis zu einer der auftretenden Bands am Festival. Das vollständige Line-up wird dann am 22. März enthüllt. Am 24. März beginnt der Online-Ticketverkauf.

Die Acoustic Lakeside Tickettour:

Freitag, 17. März

Samstag, 18. März

Linz: Salonschiff Fräulein Florentine Heinrich-Gleißner-Promenade, 12-13 Uhr

St. Pölten: Emmi Linzerstr 1, 13-14 Uhr

Wien: treubleiben Kirchengasse 20, 18-19 Uhr

Innsbruck: Weekender Tschamlerstr 3, 19-20 Uhr

Sonntag 19. März