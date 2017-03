Brand new

BNQT - "Restart"

Das Konzept "Supergruppe" klingt meist miefig: Alternde Rock'n'Roll-Daddys tun sich zusammen, um hobbymäßig der Eitelkeit zu frönen, neben dem Glanz der Starpower fällt die Musik oft mittelmäßig aus. Anders bei BNQT, sprich: "Banquet". Die texanische Band Midlake hat ein Indierock-Spezialistenteam zusammengestellt, mit dabei sind Menschen von der Band of Horses, von Franz Ferdinand, von Grandaddy, Travis und Midlake selbst. Aber nicht alle auf einmal, und so ist der Vorbote zum Album schon ein knackig schlanker Hit, die wunderliche Vermischung von Classic Rock, Krautrock und Disco-Groove.

Käptn Peng & die Tentakel von Delphi - "WobWobWob"

Mitte Mai wird das neue Album von Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi erscheinen und den guten Titel "Das Nullte Kapitel" tragen. In der ersten Single macht Mastermind, Autor, Schauspieler, Sänger Robert Gwisdek wieder die wildesten Text-Pirouetten, bespiegelt den Alltag und gibt Rätsel auf. Dazu klappert, brummt und scheppert, es rappelt im Karton. Alle so: WobWobWob. Feierhit zwischen Tiefgang, Dadaismus und gutem Quatsch.

Portugal The Man - "Feel It Still"

Rebels without a Cause? Portugal. The Man werden vage politisch. Sie singen von der Rebellion, die man vielleicht bloß so zum Spaß betreibt, und man weiß gar nicht so recht, warum. Kickt halt. Sie singen vom Widerstand, vom Krieg und vom Frieden und von den Mauern: Wann werden sie endlich eingerissen? Die ganze Angelegenheit haben Portugal. The Man so federleicht und unbedingt tanzbar in ein speziell funky Stück Discorock gepackt. Tanz die Revolution.

Témé Tan - "Ça Va Pas La Tête?"

Ein junger, sensibler Mann mit seiner akustischen Gitarre, am Lagerfeuer singt er melancholische Lieder. Der belgische Musiker Tanguy Haesevoets lädt mit seinem Solo-Projekt Témé Tan die alten Muster mit neuem Leben auf. Der Mann hat kongolesische Wurzeln und die auch in musikalischer Hinsicht gut erforscht. In seiner Musik mischt er Singer/Songwriter-Kram mit Folklore, Jazz, Afrobeat, Soul und elektronischen Tupfern. Mit Elan, mit Verve. Man wird noch von ihm hören.





