Zum Tode von Chuck Berry

Vom Krankenbett eine Liebeserklärung an meinen Fav-Berry-Song „Memphis, Tennessee“. Und wie ich als Kleiner doch noch lernte, dass damit keine Zigaretten gemeint waren.

Die Todesnachricht von Chuck Berry kam zu mir wie in einem Fiebertraum. Seit Tagen ringe ich mit einer Angina. Im Bett wälze ich das Schlachtfeld, zu dem mein Körper geworden ist. Der Doc hat Ruhe und Pillen verschrieben. Ich ernähre ich mich von Soletti und Penicillin. Der Schädel brummt. Der Rachen brennt. Tee ist Öl aufs Feuer. Ich verdämmere TV-Serien im Laptop, bemerke aber doch, dass "Westworld" viele Poren öffnen kann. Kein Schlaf wechselt mit kaum Schlaf. Kleine, nebensächliche Gedanken bauen sich zu Ungetümen auf, die stundenlang durchs Bewusstsein loopen. Ein Infekt ist kein Urlaub. Man verwechselt das im Zustand der Gesundheit nur oft.

Memphis, Tennessee

Long distance information, give me Memphis, Tennessee

Help me find the party trying to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall.

Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge. Just a half a mile from the Mississippi bridge.

Help me, information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree. And tore apart our happy home in Memphis, Tennessee.

Last time I saw Marie, she was waving me goodbye

With hurry-home drops on her cheek that trickled from her eye. Marie is only 6 years old, information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee.