Die letzten Schwünge

Freeride Contests von Alaska bis Obergurgl, Freestyle Action von Flachauwinkl bis Kühtai, steile Kurven im Montafon, BMX und Skateboards in Hallen. Die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende.

Freeride World Tour Alaska

FM4 Draußen Update Ein Wochenüberblick über sportliche Entwicklungen und Veranstaltungen. fm4.orf.at/sport

Eigentlich hätte der Contest beim vorletzten Stopp der Freeride World Tour in Haines/Alaska schon am Dienstag stattfinden sollen, doch wie es bei Freeride Contests passieren kann haben die Wetterbedingungen diesen Plan durchkreuzt. Am ersten Tag des Contestfensters war Schneefall der Grund für die Verschiebung, am zweiten Tag dann indirekt wieder, wegen der Lawinengefahr. Der nächste Anlauf für den Bewerb, bei dem Lorraine Huber, Eva Walkner, Fabio Studer und Thomas Feurstein noch um den Weltmeistertitel mitmischen wollen, wird heute, Donnerstag, 23.3., zur Hauptabendzeit in Österreich unternommen, Updates und Livestream gibt's auf facebook.com/FreerideWorldTour.

Open Faces Obergurgl

Während die einen in Alaska um den Sieg bei der Freeride World Tour fahren, geht's für die anderen darum, sich überhaupt für die höchste Freeride-Event-Serie zu qualifizieren, und das geht vor allem über 4* Events der Freeride World Qualifier Tour, wie dem Contest in Obergurgl dieses Wochenende.

OpenFaces//ASchönherr

Der Berg auf dem der Contest in Obergurgl ausgetragen wird, der 3.000m hohe "Hangerer", hat eines der anspruchsvollsten Contest Faces im Land zu bieten, sehr breit und sehr lang. Da muss man ganz genau seine Linie planen, sagt etwa Flo Orley.

58 Freeriderinnen und Freerider aus 11 Nationen sind dieses Wochenende ganz auf dieses Face fixiert. Die aufstrebenden RiderInnen wie Tao Kreibich oder Alex Hoffmann werden versuchen, mit guten Runs in die Freeride World Tour vorzustoßen, die Schwedin Lotten Rapp oder Manu Mandl, die heuer den Cut bei der FWT nicht geschafft haben, wollen sich gleich über den Contest in Obergurgl requalifizieren.

Die Zuschauer erwartet ein erstklassig besetzter Freeride Contest, den man gemütlich von der Public Area auf der Hohe Mut Alm verfolgen kann, per Fernglas oder auf der Videowall.

Spring Battle GewinnerInnen

Der Spring Battle Contest für SnowboarderInnen und FreeskierInnen im Absolut Park in Flachauwinkl hat heuer nicht mit den besten Wetterbedingungen aufwarten können. Statt Frühjahrs-Shredden hieß es die ersten Tage des Contestfensters dem Regen und Schnee trotzen. Danach haben die RiderInnen dann die Sonnenstunden gefunden, die sie gebraucht haben, um ihre Contest-Videos zu produzieren. Seit Mittwoch Abend stehen die GewinnerInnen fest, Quinn Wolfermann hat den besten Edit in der Kategorie Freeski/Men abgeliefert, Emil Ulsletten bei den Snowboardern und Yuka Fujimori bei den Snowboarderinnen, zu sehen in den Epic Spring Battle News mit Henry Jackson:

Montafon Banked Slalom

Eine gute Gelegenheit, die Snowboardsaison ausklingen zu lassen ist diesen Samstag der Montafon Banked Slalom in Gargellen. Banked Slaloms sind Snowboard Rennen in einem Kurs aus Steilkurven, ein Rennformat aus der Anfangszeit des Snowboardens, das man in Vorarlberg aber bereits 2011 wieder ausgegraben hat und das jetzt einen neuen Boom erlebt. Bei Banked Slaloms geht es nicht so ernst zu, wie bei anderen Snowboard-Contests, jeder kann mitmachen, denn hier stehen Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund. Das ist so charmant, dass auch immer wieder große Szenestars mitmachen, Terje Haakonsen etwa hat hier schon gewonnen. Heuer sind zum Beispiel Marc Andre Tarte oder Elias Elhardt mit dabei, die beide schon beim Air+Style auf dem Podium gelandet sind. Die 160 Startplätze für das Rennen sind leider alle schon vergeben, aber das Snowboard Fest am Berg und im Tal sollte man sich dennoch nicht entgehen lassen.

Shred Down Austrian Masters Halfpipe

Die Wintersportnation Österreich ist seit vielen Jahren nicht unbedingt mit Halfpipe-SnowboarderInnen gesegnet, die mit der Weltspitze mithalten können, aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann wieder einmal. Im Tiroler Kühtai steht zumindest eine Halfpipe, die konkurrenzfähig ist, und auf der werden dieses Wochenende die österreichischen und deutschen Meisterschaften ausgetragen. Samstag, 25.3. ist der geplante Finaltag für die Halfpipe, am Freitag gibt's zusätzlich noch Big Air Meisterschaften.

Die Partyschiene im Innsbrucker Weekender Club, bei der etwa auch DJ Sepalot vom Blumentopf auflegen wird, teilen sich die SDAM übrigens mit der 20inch Trophy.

20 inch trophy Innsbruck

Zum bereits zehnten Mal startet dieses Wochenende auch ein Fixpunkt der BMX Szene, die 20 inch Trophy, die insgesamt aus drei Contests besteht, in der Halle, auf Asphalt und im Dirtpark. Los geht's in der Innsbrucker WUB Halle, Freitag ist Training, Samstag der Contest, das Finale beginnt um 17:00 Finale.

Transition Jäm Kufstein

Und auch die SkateboarderInnen trauen sich mit Contests im März noch nicht wirklich nach draußen. Der Transition Jam findet in der Bonesclub Indoor Ramp in Kufstein statt. Am Freitag wird dort noch trainiert, am Samstag, 25.3. geht es dann ab 14:00 Uhr los mit der Qualifikationssession.

Während der ganzen Veranstaltung und danach werden immer wieder lokale Live-Bands auftreten, sodass nicht nur Hardcore Skateboard Fans auf ihre Kosten kommen.

The Art of Bouldering

Wer sich schon auf lange Tage am Fels freut, kann sich von der Videoserie "Anatomy of Bouldering" inspirieren lassen. Die Crew von Frischluft-Film räumt da recht lustig mit einigen Boulder Klischees auf.