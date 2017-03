Die Aufdeckerin - Nastrovje-Sau

Exzessiv aufgedeckt: Die Trommel der russischen Geldwaschmaschine ist ein Hotel in der Südsteiermark. Wer dort gegen die Hauskuh gewinnt, bekommt eine weiße Westentasche.

Mein größtes Vorbildprojekt in Sachen Aufdeckerei hat endlich angemessene Aufmerksamkeit bekommen! Jetzt ist es also offiziell: Die EU ist der Waschsalon von Russland. Journalisten einer internationalen Plattform haben enthüllt, dass Russland um die 19 Milliarden Euro Schwarzgeld in Ländern der EU gewaschen hat. Und das über ein fast undurchblickbares System aus Briefkastenfirmen, Richtern, Strohmännern und anderen Dingen, die man aus Mafia-Firmen kennt. Oder aus den Nachrichten.

CC BY 2.0 https://www.flickr.com/59937401@N07

Auch in Österreich haben Firmen von dieser Lavur profitiert. Mehrere eigentümliche Geldflüsse konnten beobachtet werden. In Lech am Arlberg zum Beispiel gab es überdimensionale Geldüberweisungen aus Russland an ein Hotel mit der spannenden Zweckangabe „Industrial Equipment“. Allein, die Hotelbesitzerin wollte sich nicht darüber äußern, was genau hier industriell equippt wurde.

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Auf einmal findet meine feine Aufdeckerinnennase eine russische Waschmittelspur. Sie führt mich in die tiefste Südsteiermark, direkt in ein Hotel. Unauffällig betrachte ich die neurenovierte Fassade und den großzügigen Anbau mit Hallenbad, Kinosaal und Planetarium. Furchtlos betrete ich die Lobby. Sofort stoße ich auf den Hotelbesitzer, und kann nicht ahnen, dass er sowohl der Fädenzieher als auch der Veranstalter der Aktion „Nastrovje-Sau“ ist. Ist das die Trommel der riesigen russischen Geldwaschmaschine?