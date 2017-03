Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Ant Antic mit "Juggernaut", Bilderbuch mit "Baba", Inner Tongue mit "Underworld" und Little Dragon mit "Sweet". Stimm ab!

Ant Antic - "Juggernaut"

Marco Kleebauer kennt man vornehmlich als eine Hälfte von Leyya, gemeinsam mit Sänger und Multiinstrumentalisten Tobias Köttl wird auch im Duo Ant Antic an der Zukunft der Popmusik geforscht. Das Album kommt im Sommer, vorab wird schon einiges versprochen. "Juggernaut" ist ja auch ein schönes Wort. Nicht heißt bloß ein grobschlächtiger Superschurke aus dem Marvel-Universum so, allgemein steht der Begriff für eine unaufhaltsame Kraft, die alles niederwalzt, was ihr im Wege steht. Dieser Song macht das mit Feingeist. Quecksilbriger Sehnsuchtshit.





Bilderbuch - "Baba"

Schnitzel und Kaffeehaus, Grant und Kruder und Dorfmeister - es ist das Österreich-Klischee: das seltsame Wort "Baba". Soo viele Menschen sagen das ja gar nicht, wie die Nachbarn aus Deutschland immer meinen. Der Maurice darf aber, und man muss ja auch mit dem Schalk im Nacken und zweimal Zwinkern im Aug die Bilder vom neuen, frechen, freshen "Austropop" bedienen. Vor allem, wenn dabei der mindestens zweitgrößte Hit des Albums rausschaut. Geiler The-Police-Fake-Reggae. Brrr.





Inner Tongue - "Underworld"

Pastellfarben und Teenagermelancholie. Die Aura von VHS-Kassetten, die vergilbte Bilder zeigen, von damals, als noch herzerwärmend die Sonne über dem Meer aufgegangen ist. Ist es die Rückkehr der Chillwave? Kann sich noch jemand erinnern? Eh klar, der Wiener Musiker Inner Tongue braucht Genres genauso wenig wie alle anderen. Mit "Underworld" ist ihm wieder ein zärtlicher Hit geglückt, großer, zerbrechlicher Pop zwischen Goth/Wave, Synthesizer und digitalem Soul.

Little Dragon - "Sweet"

Wen Sängerin Yukimi Nagano nicht gerade ihre Stimme guten Leuten wie SBTRKT, den Gorillaz oder DJ Shadow leiht, dann bleibt zum Glück Zeit für die Hauptband. Bald erscheint mit "Season High" das fünfte Album des schwedischen Quartetts Little Dragon, die neue Vorabsingle zeigt wieder einmal, wie das geht mit dem guten Pop. "Sweet" heißt das Lied und das ist schon richtig so. Disco, House, Konfetti-Kanone, 80er-Computerspiel-Bleeps. Sugar Rush.





