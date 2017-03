Open Faces Contest in Obergurgl

Beim letzten 4*Freeride World Qualifier dieser Saison wurde in Obergurgl-Hochgurgl über die noch nicht vergebenen Tickets für die Freeride World Tour im nächsten Jahr entschieden.

Last Call für die Königsklasse: Beim letzten 4*Freeride World Qualifier Contest dieser Saison wurde in Obergurgl-Hochgurgl über die noch nicht vergebenen Tickets für die Freeride World Tour im nächsten Jahr entschieden. 60 Rider aus 11 Nationen waren am Start, mittendrin die Wienerin Manuela Mandl, die mit dem Tagessieg ihre Rückkehr in die Freeride World Tour feiert!

Seit ich vor drei Jahren den legendären Run von Fabi Lentsch gesehen hab, träum ich davon, einmal selbst beim Open Faces in Obergurgl, dem höchstdekorierten Event der Freeride Qualifier Tour dabei zu sein. Leider war wegen der bescheidenen Schneelage nur der untere Teil des 3.020m hohen "Hangerer" befahrbar. Markus "Kogs" Kogler, dem Head of Security, war nach dem verletzungsfreien, von der Stimmung her perfekten Contest die Erleichterung anzusehen. „Der Schnee war heute kompakt und gut zu fahren. Auch wenn wir nur einen Teil des Bergs freigeben konnten, hat sich der Hangerer einmal mehr als selektives 4-Stern-Face mit vielen Möglichkeiten präsentiert, die die FahrerInnen heute auch voll ausgeschöpft haben. Wir haben viele interessante Lines gesehen und das Erfreulichste: Die Rider sind sehr smart gefahren!“

Die Stimmung in der Public Area auf der Hohe-Mut-Alm war grandios. Ohrenzeugenbericht hier:

FM4 Connected feat. Raphi Webhofer, Clement Bochatay, Verena Fendl uvm...

Spiel, Satz und Sieg für Manuela Mandl

Die Wienerin nützt beim Open-Faces-Bewerb in Obergurgl-Hochgurgl ihre sprichwörtlich letzte Chance und feiert mit ihrem vierten Saisonsieg die Rückkehr in die Freeride World Tour 2017/18:

„Ich bin wahnsinnig glücklich. Es war kein einfacher Weg. Diese Saison war eine echte Hochschaubahn. Ich war unglaublich nervös und bin erleichtert, dass es hingehauen hat. Ich habe mir eine direkte Line ausgesucht und mich nochmals so richtig darauf fokussiert. Ich hätte mir nie erwartet, dass wir auf der kleineren Seite des Faces heute einen so genialen Contest erleben werden. Auch wenn der Schnee schwierig zu handhaben war, war das Niveau heute extrem hoch und wir konnten eine geniale Show liefern“, erklärte eine glückliche Siegerin. Auf Rang zwei landete die Neuseeländerin Maria Kuzma, Rang drei ging an die Finnin Mikaela Hollsten.

Nachzuhören ist der große emotionale Mandl-Moment hier:

FM4 Morning Show feat. Manu Mandl und Craig Murray

Französischer Sieg bei den Snowboard Herren

Spannung pur gab es auch bei den Snowboard Herren. Hier durfte sich mit Andreas Zweibrot ein weiterer Österreicher berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in die Freeride World Tour machen. Doch Andi verbaute sich seine Chancen im unteren Teil des anspruchsvollen Faces. Im nächsten Jahr auf der World Tour wird daher der Franzose Clement Bochatay zu sehen sein, der sich den Gesamtsieg in dieser Kategorie sicherte.

Verena Fendl siegt bei den Ski Damen

Bei den Ski Damen setzte sich die Deutsche Verena Fendl mit einer beeindruckenden Linie durch. Im FM4 Interview erklärte sie ihre interessante Strategie gegen die Angst vor den vielen Felsen: „Ich muss sagen, ich hab auch viel Respekt gehabt vor dem Face, weil, wenn man so rüberschaut, sieht man mehr Steine als Schnee. Aber bis auf einen Sprung ist es mir sehr gut gegangen. Der eine, da hatte ich nur so drei, vier Meter zum Landen und da hat es mich so ein bissl seitlich reingedrückt, und ja, heute, glaub ich, war's irgendwie schlauer viele Sprünge zu machen, anstatt zu fahren, weil Fahren war eh schwierig. Das war eigentlich mein strategischer Plan: Mehr springen als fahren ;-)“

Die Schwedin Sanne Mona und die Spanierin Laia Castellarnau Plaza komplettierten das Podium.

Neuseeländischer Sieg bei den Ski Herren

Bei den Ski Herren überzeugte der Neuseeländer Craig Murray: „Ich wollte flüssig fahren und ein paar schöne Drops zeigen. Heute ist jeder so gut gefahren, da ist auch viel Glück dabei zu gewinnen. Das Gebiet ist unglaublich, es hat Spaß gemacht, hier ein paar Tage skizufahren.“ Auf Rang zwei landete der Franzose Solan Dejouy vor seinem Landsmann Mickael Bimboes.

Den gesamten Contest gibt's als Re-Live hier zu sehen:





In zwei Wochen wartet nun die Premiere in Gastein, wo die Saison der Open Faces Freeride Contests mit dem 2-Stern-Bewerb zu Ende geht.