Saisonschluss

Schier und Boards in den Keller, Bikes raus: die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende

Bikefestival Wien

FM4 Draußen Update Ein Wochenüberblick über sportliche Entwicklungen und Veranstaltungen. fm4.orf.at/sport

Ein paar warme Tage verdoppeln gleich die Anzahl der RadfahrerInnen, die die automatischen Zählstationen an manchen Wiener Radwegen ausspucken. Radfahren hat auch in einer breiteren Öffentlichkeit wieder Saison. Zum Saisonauftakt findet am 1. und 2. April bereits zum 19. Mal das Argus Bikefestival am Wiener Rathausplatz statt.

Peter Provaznik

Die Radmesse mit großzügigem Veranstaltungsprogramm zieht laut VeranstalterInnen an die 100.000 BesucherInnen an, weshalb sie sich auch mit dem Titel "Europas größtes Fahrradfestival" schmücken.

Beim Bikefestival kann man, wie bei Messen üblich, die neuesten Stadt-, Mountain- und Downhillbikes anschauen und auch ausprobieren, ein Schwerpunkt wird heuer zudem auf Lastenräder und E-Bikes gesetzt. Unterhaltung garantieren aber vor allem die vielen Events, die am Bikefestival stattfinden.

Syo van Vliet

Rennen gibt’s etwa im Minidrome, der kleinsten Radrennbahn der Welt, wo man durch die ganz engen Kurven die Fliehkraft richtig spürt oder am Pumptrack-Kurs, wo man nur mit Gewichtsverlagerung und Pumpen Geschwindigkeit aufnimmt, bis einem die Luft wegbleibt. BMX Legende Senad Grosic wird mit NachwuchsfahrerInnen eine BMX-Show erarbeiten, Österreichs beste Bike-Trial-FahrerInnen halten ihre Meisterschaften ab und vieles mehr.

Fast überall kann man selber mitmachen, besonders gewünscht wird das aber bei der Wiener Radparade am Sonntag zu Mittag, wo’s rund um den Wiener Ring bis zum Prater geht und wo die Botschaft des Radfahrens nach außen getragen werden soll.

Freeride World Tour Finale Verbier

Während die Räder schon aus dem Keller geholt worden sind, haben noch nicht alle ihre Skier und Snowboards eingesommert. In Verbier in der Schweiz etwa kürt die Freeride World Tour dieses Wochenende noch ihre Weltmeister.

freerideworldtour.com / David Carlier

Bei den Snowboardern hat der US-Amerikaner Sammy Luebke den Titel schon fixiert, in allen anderen Klassen ist die Entscheidung noch offen. Bei den Schifahrerinnen führt Lorraine Huber die Gesamtwertung mit zwei Siegen und einem zweiten Platz an, und könnte die Serie österreichischischer Freeride-Weltmeisterinnen nach jeweils zwei Titeln von Nadine Wallner und Eva Walkner um einen fünften Titel erweitern und damit ihre Karriere krönen. Ein guter Lauf am Bec des Rosse fehlt ihr dazu aber noch. Geplanter Start des Finales ist am 1. April, das Zeitfenster, um auf gute Bedingungen zu warten, reicht dieses Mal bis 9. April, der Contest wird dann live online übertragen.





X Over Ride Kaprun

Freeride Action gibt es diesen Samstag aber auch noch in Österreich, beim X Over Ride am Kitzsteinhorn in Kaprun. Als 3* Contest der Freeride World Qualifier Tour lockt er viele renommierte RiderInnen an, die hier um wertvolle Qualifikationspunkte für die Freeride World Tour fahren. Das Kitzsteinhorn wartet mit vielen Herausforderungen auf die FreeriderInnen, die Public Area im Ziel am Langwiedboden hoffentlich wieder mit guter Stimmung. Start ist ab 9.30.

XOVER/DRoos

Nine Royals

Der "Banger Event" für die Freestyle-Fraktion läuft seit Dienst in Watles in Südtirol, kurz hinter dem Reschenpass, das Nine Royals. Aus all dem vielen Schnee, der Ende März keine Touristenmassen mehr anlockt, wurde ein riesiges Park-Setup in Form einer Schneeburg gebaut. Große Schanzen, Hips, Rails und sogar eine Halfpipe wurden in das Setup integriert, in dem sich nun einige der besten und kreativsten SnowboarderInnen und FreeskierInnen eine ganze Woche lang austoben können.

Dieses einzigartige Setup, kombiniert mit den Frühlingsbedingungen, soll für hohen Social Media Output und vor allem Trick Progression sorgen. Der Schweizer Freeskier Andri Rigletti hat bereits am ersten Tag der Nine Royals eine Trickpremiere feiern dürfen, den ersten Quad Cork 1800 auf Skiern.

Das Konzept hinter dem Event gibt es schon länger, bisher hat es allerdings getrennte Veranstaltungen für Männer und Frauen gegeben, Nine Knights bzw. Nine Queens. Heuer sind sie unter Nine Royals erstmals alle versammelt. Anna Gasser, die nach einer überaus langen und erfolgreichen Saison schon etwas contestmüde ist, sich für eine Session ohne Druck wie bei den Nine Royals aber noch motivieren kann, ist noch etwas gespalten ob dieser Zusammenführung: "Die Männer pushen zwar das Level und motivieren, aber andererseits ist es auch cool, ein reines Frauenevent zu haben." Für sie geht's in den letzten Schneetagen dieses Winters noch darum, neue Tricks für die Olympiasaison 2017/18 mitzunehmen und vielleicht auch beim Abschlusscontest der Nine Royals am 1. April zu glänzen.

Klaus Polzer

Slopestyle Circus

Und der Freestyle-Nachwuchs hat am 1. April noch einmal die Möglichkeit, sein Können zu zeigen, beim Slopestyle Circus im Tiroler Kühtai. Neben dem Slopestyle Contest im Park gibt's auch eine Slackline-Session, wo man unter anderem Slackdecks ausprobieren kann, eine Grillerei am Berg und eine Chillout Area.