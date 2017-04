Ein Liveset voller "unique moments"

Wir haben HVOB und Winston Marshall im Studio besucht und über die Zusammenarbeit zur bevorstehenden Tour gesprochen. Mit Video!

HVOB Silk Tour 2017 HVOB and Winston Marshall 11.04. Salzburg, Rockhouse

12.04. Zürich, Dynamo Zürich

14.04. Paris, Nouveau Casino

15.04. Amsterdam, DGTL

16.04. Brüssel, Ancienne Belgique - SOLD OUT

18.04. Hamburg, Uebel und Gefährlich

20.04. Berlin, Astra Kulturhaus Berlin - SOLD OUT

21.04. Wien, Arena Wien - SOLD OUT

22.04. Brünn, Fléda Club

23.04. Warschau, NIEBO

25.04. Prag, Roxy

26.04. Köln, Live Music Hall

27.04. London, Oval Space

29.04. Budapest, Akvárium Klub

30.04. München, Backstage

Die Sonne strahlt, HVOB sind topmotiviert, da ist es ganz egal, dass eigentlich Wochenende ist. Auch Winston Marshall kann es nicht erwarten, mit den Liveproben im Wiener Studio zu beginnen. Die Stadt hat er lieben gelernt, und das nicht nur, weil er in den letzten Monaten sehr oft hier war. Anna und Paul sind mittlerweile seine Wiener Familie, erzählt er, dabei haben sich die drei ganz zufällig kennengelernt.

Winston war gerade dabei, sich durch die schrägsten Experimente elektronischer Musik auf Youtube zu wühlen, als er über den HVOB-Song "Azrael" stolperte. "I thought it was some kind of techno, but then, after a while, that beautiful voice dropped out, and I was stunned, I loved it. I listenend to more and more HVOB songs and just realised that I haven't heard that kind of electronic music before. The thing is, and that's what they do best, they put together Soul and Electronica in such a beautiful way. Then I knew I wanted to work with them."

©Lukas Gansterer

Winston schickt ein Mail, der Rest ist Geschichte. "Silk" ist das siebenteilige Ergebnis dieser sehr geglückten Kollaboration, auch wenn Winston Marshall als Mitglied der Indiefolkband Mumford and Sons von einem ganz anderen Genre kommt. Wichtig ist allen drei MusikerInnen, dass es sich beim neuen Album nicht um ein weiteres von HVOB handelt, die sich einfach einen Special Guest geschnappt haben. "Silk" ist das Werk dreier KünstlerInnen zu gleichen Teilen - und so werden auch die Liveshows aussehen.

FM4 präsentiert das Checkfest Ein Festival von und mit HVOB in der Arena Wien am 12. August: Line Up:

HVOB

Winston Marshall

Stimming live

more tba Karten gibt es auf ntry.at, der jugendinfo wien und Öticket.

"Viele elektronische Acts spielen ihr Set jeden Abend gleich ab, aber uns ist es wichtig, dass alles live-live passiert", erzählt Paul. Deshalb haben HVOB und Winston Marshall, der live Gitarre spielen wird, für die Tour auch noch einen Drummer mit an Bord geholt. "Es geht darum, dass jeder Abend unique ist. Wir proben und jammen jetzt im Studio, um die Grenzen des Albums auszuloten. Wir wollen nicht, dass es live genauso klingt wie auf Platte". Da wird ein Song dann schon mal schnell doppelt so lang wie in der Studioversion.

Die Wiener Arena am 21. April ist schon ausverkauft - aber es gibt ein Trostpflaster für diejenigen, die kein Ticket mehr ergattern konnten: HVOB rufen mit dem Checkfest ihr eigenes Festival ins Leben, das sie unter anderem selbst bespielen werden. Es findet open air, am 12. August, ebenfalls in der Arena Wien statt.