FM4 Acoustic Session mit Mando Diao

Wir öffnen die Türen zu unserem Studio: Sei dabei, wenn Mando Diao ihre neuen Songs erstmals live vorstellen!

Sie lieben das österreichische Publikum: "A match made in heaven!" sagt Mando-Diao-Mastermind Björn Dixgård im Interview bei seinem letzten Konzertabenteuer am Rock in Vienna Festival.

Vor 18 Jahren hat er die Band gegründet, der Bandname kam Björn - der Legende nach - im Traum. Traumhaft ist auch ihre Karriere verlaufen: an die Beatles wollten sie anknüpfen, herausgekommen sind goldene Schallplatten. Etwa für ihr Debüt-Album "Bring 'Em In" oder ihr drittes Werk "Ode To Ochrasy".

Mando Diao "Good Times"

Mitte Mai wird ihr neues Album erscheinen: "Good Times" wird es heißen. Auch wenn sich Gründungsmitglied Gustaf Norén vor zwei Jahren aus der Band verabschiedet hat, war es klar, dass es mit Mando Diao weiter gehen wird. Mit frischer Energie haben Mando Diao im Studio an neuen Songs gearbeitet und mit "Good Times" einen passenden Titel für diese Songsammlung gefunden. Es ist ein "Manifest der Liebe und der Freundschaft in finsteren Zeiten!"

Die FM4 Acoustic Session mit Mando Diao wird am 18.April 2017 ab 17 Uhr live in FM4 Connected und auf fm4.orf.at ausgestrahlt.

Charli Ijung

Am 18. April kommen Mando Diao für eine Acoustic Session ins Wiener Funkhaus, um ihr neues Songmaterial exklusiv live vorzustellen. Wir werden die Türen zum Studio öffnen und die FM4 Hörer_innen und Mando-Diao-Fans einladen, an dieser exklusiven Performance teilzunehmen!

10x2 Plätze auf dieser exklusiven Gästeliste vergeben wir an diejenigen von euch, die folgende Schätzfrage möglich richtig beantworten:

Wieviele der immernoch brandneuen FM4 Brombeer-Schlecker haben wir in diesen Keramik-Topf gesteckt?

Radio FM4

Deinen Tipp schickst du bitte per Mail an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist der 14. April um 15 Uhr. Und wie immer gilt: nicht deinen Namen vergessen!

am 18. April im ORF Funkhaus, Argentinierstraße 30a; Konzertbeginn ist um 17 Uhr.

Die FM4 Acoustic Session wird am 18. April auch in FM4 Connected und auf fm4.orf.at ausgestrahlt.