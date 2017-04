Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Asgeir "Stardust", Cigarettes After Sex - "Apocalypse", Future Islands "Cave", The Crispies ft. Superfertig "Ring My Doorstep". Stimm ab!

Asgeir - "Stardust"

In seiner Heimat Island ist Ásgeir Trausti Einarssons schon ein ziemlicher Star: Sein Debütalbum aus dem Jahr 2012 hat sich da gut 30.000 mal verkauft. Im Mai kommt mit „Afterglow“ Ásgeirs zweites Album, die zweite Vorabsingle zur Platte verspricht schon einmal einiges: ein zerbrechlicher Mix aus Indie-Melancholie, elektronischem Soul und süßer Folktronica. Flauschiger Kuschelhit für die wohligen Kaminfeuerstunden.

Cigarettes After Sex - "Apocalypse"

Das ist ja schon mal ein lustiger Bandname. Die Ruhe nach dem Sturm. Abkühlen, ausatmen. Im Juni wird das Debütalbum der öffentlichkeitsscheuen Band Cigarettes after Sex erscheinen und auch genau so heißen: Cigarettes after Sex. „Apocalypse“ ist das bisherige Highlight der Gruppe. Kleiner, großer Ambient-Pop in Slow Motion. Break-Up, Schmerz, der Rauch in der Luft, die Erinnerungen an gestern, der zärtliche Kuss eines Gespensts.

Future Islands - "Cave"

Der große Ausdruckstänzer mit den Gummiknien und seine Kollegen sind wieder da. Demnächst erscheint unter dem Titel „The Far Field“ das neue Album der Future Islands, die zweite Vorabsingle ist wieder einmal ein toll erschütternder Wehmutshit geworden. Synthie-Pop, Postpunk-Tristesse, Leiden. Ein trauriges Lied, alles ist verblasst und grau: “I don’t believe anymore/Don’t believe anymore/Cuz what was gold, is gone and cold.”

The Crispies ft. Superfertig - "Ring My Doorstep"

Superfertig - muss man sich auch mal ausdenken. Bislang ist die junge Frau vor allem als Poetry Slammerin unterwegs gewesen, der Song „Ring my Doorstep“ ist ihr erstes richtiges Rap-Feature. Es kommt zusammen, was zusammengehört. Bierdosencharme und Lederjacke, Bluespunk und HipHop. Überhit, die endgeile Rückkehr von Crossover. In Gut.

