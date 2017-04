Dalia's Midnight Lemonade

There's a new show in town. My show. Darf ich vorstellen: Mich & meine Lieblingsmusik

Dalia's Midnight Lemonade Montags um Mitternacht, und danach 7 Tage im FM4 Player.

Während sich Fiva und der Ponyhof um den Nachwuchs kümmern, darf ich, Dalia euch bis September jeden Montag zu Mitternacht meine frische Limonade einschenken.

Eva Zar

Auf der Zutatenliste gibt's Hip Hop, R'n'B, Dancehall, Afrobeats und - ganz wichtig - Pop. Musik zum freudig melancholisch sein und hauptsächlich und überhaupt zum Bootyshaken, auch wenn man ihn nur mental kreisen lässt, während man Montag nachts beim Autofahren oder Woche-starten mitlauscht.

Und eben hatte ich ja den Hip Hop erwähnt, und wer Hip Hop sagt, muss meiner Meinung nach auch gleich Kanye West sagen. Der Mann, der mich mit seinem Debüt "The College Dropout" als Teenagerin davon überzeugt hat, dass Beats, Texte, schöne Schuhe und Selbstbewusstsein alles sind, was man zum Leben braucht.

Dinge die auch nach Party klingen werden: Mina, Le1f, FKA Twigs, Cakes Da Killa u.v.m.

Kanye West ist auch einer, der es schafft under- und overgroundiges wunderbar zusammenzuführen. Etwas, dass ich bei meiner mitternächtlichen Limonade auch hinkriegen möchte. Zwischen einem Kanye und Frank Ocean Track läuft dann auch mal eine Dai Burger, Quay Dash oder Princess Nokia Nummer - ein Biss in den fruchtigen Big Apple.

Und dann, nachdem wir wüst getanzt haben, uns die schwitzigen Haare die Stirn verkleben und man sich ein kleines bisschen ausruhen möchte, dann kommen auch mal Sounds von ganz woanders her. Es gibt sechs Kontinente, deren Einwohner sinnvolle Musik produzieren (sorry Antarctica) und diese Musik gehört auch gehört. Die Niederländerin und Iranerin SEVDALIZA zum Beispiel kredenzt wunderbar Melancholisches und doch Bombastisches.

Apropos international. London wird auch einer der Hauptzulieferer meiner Midnight Lemonade sein, vor allem diejeningen aus der Stadt, die gerade Grime basteln. Grime, das ist Londoner UK Garage gepaart mit Jungle und einer Prise Rave und Hip Hop Kultur. Wot U Call it?

Und dann wäre da ja noch der Pop. Und beim Pop (und eigentlich auch überhaupt) gibt es nur eine Königin. Eine, die uns seit den 90ern mit der schönsten R'n'B-Popmischung versorgt, die es wohl je gegeben hat und deren letztes Album auch ein kleines bisschen Inspiration für den Titel "Dalia's Midnight Lemonade" war. Queen Bey!