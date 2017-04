Pixelkrieg und Pixelkunst

Das Reddit-Event "Place" als globales soziales Experiment: Alle malen miteinander und gegeneinander - aber nur einen Pixel alle fünf Minuten.

Am 1. April startete die Social-News-Website Reddit einen neuen Subreddit namens /r/place. Zu sehen war dort zuerst einmal nur eine leere Fläche, 1024 × 1024 Pixel groß. Sie wurde für alle Userinnen und User ("Redditors") zum Malen freigegeben. Die einzige Regel: Du darfst nur alle fünf Minuten einen Pixel platzieren.

In der ersten Stunde sind die Redditors noch unorganisiert und erzeugen eine chaotische Farbfläche. Um 18 Uhr verzeichnet der Subreddit bereits 86.000 Subscribers - und der erste Krieg bricht aus: Roter Pixelhaufen gegen blauen Pixelhaufen.

Christoph Weiss

Schwarzes Loch und Transgender-Straße

Während des Farbkriegs etabliert sich zuerst unbemerkt eine Gefahr für alle: The Void! Dessen Unterstützer wollten die ganze Fläche in einem schwarzen Loch verschwinden lassen. Netter Versuch, aber er scheitert.

Hinter The Void ist auch bereits die Trans Road zu sehen. Diese Straße in den Farben der Transexual Pride Flag (blau-rosa-weiß-rosa-blau) wurde von gegnerische Trolls auf hinterlistige Weise attackiert: Sie benutzten die Trans-Farben, um Bilder unbeteiligter Redditors zu zerstören, in der Hoffnung, dass diese im Gegenzug die Trans Road attackieren würden. Der Plan geht nicht auf - die Trans Road wächst und gleichzeitig etabliert sich auch die sehr erfolgreiche Rainbow Road.

Langsam beginnt sich der von bunten Linien und schwarzen Löchern durchzogene Pixelhaufen zu wandeln. Denn immer mehr Gruppen beginnen sich, über Reddit oder andere Plattformen zu organisieren, um gemeinsam kleine Kunstwerke zu erschaffen. Sehr beliebt sind Videospiele und deren Charaktere. Hier zum Beispiel Fire Emblem und Pokémon:

Auch Fahnen und Symbole von Nationen, Staaten und supranationalen Organisationen sind sehr beliebt. Fun with flags!

Seit Monaten diskutieren zwei rivalisierende Fraktionen von Software-Entwicklern um zukünftige Features des Bitcoin-Protokolls. Segwit vs Unlimited - deren Anhänger kämpfen deshalb auch in Place einen Tag lang um die Vorherrschaft. Frankreich nützt das aus und expandiert.

Ich greife auf Seite von Segwit in den Kampf ein und stelle fest, dass es sehr nervenaufreibend ist, alle fünf Minuten nur einen Pixel setzen zu dürfen. Immerhin kann ich zwischen den Klicks die Bilder anderer Redditors ansehen und Screenshots davon speichern. Team Ponies hat Rainbow Dash gemalt, es gibt den Linux-Pinguin, Kroatien, den Master Chief und die Stones:

Fans des Weltraum-MMORPGs EVE Online sind hier, außerdem Kanada, Mexiko und die Space Invaders. He-Man verschluckt sich an der Rainbow Road:

Und in der Popmusik-Ecke von Place tummeln sich die Fans von Radiohead, Muse und Nine Inch Nails:

Die Fans der beiden konkurrienden Weltraum-Simulationsspiele Elite: Dangerous (von David Braben, dem Großvater des Genres) und Star Citizen (von Chris Roberts, Papa des Genres) beschließen, sich nicht zu streiten, sondern ein gemeinsames Logo zu gestalten. Links daneben erzählen Star-Wars-Fans eine Geschichte.

Auch die Bitcoins-Fans schließen Frieden. Weil sie gute Programmierer sind, schreiben sie ein Script, um ihr Kompromiss-Logo über Nacht zu malen - zwar auch nur mit einem Pixel alle fünf Minuten, aber automatisiert.

Das Experiment läuft noch weiter. Bisher hat es gezeigt: Von einer leeren Fläche hat sich Place zuerst zu einem chaotischen Pixelhaufen, dann zu einem Battleground und schließlich zu einem zunehmend strukturierten Gemeinschafts-Kunstwerk entwickelt. Nationalflaggen und Videogames-Charaktere werden seltener als erwartet attackiert.

Zu dieser Stunde entsteht allerdings gerade wieder ein schwarzes Loch - und das auch noch mitten in der Popkultur-Ecke. OMG!

Zum Mitmachen auf /r/place benötigst du nur einen Reddit-Account und Zeit. Zu viel Zeit.

Update: Das schwarze Loch scheint derzeit nicht mehr zu wachsen. Die EU hat mittlerweile eine Friedenstaube spendiert bekommen, und Deutschland den WM-Pokal. Place wird zur Scripting Competition, immer mehr Gruppen scheinen ihre Malerei zu automatisieren.

Update 2: Place ist nach 72 Stunden beendet! 207,370 Redditors haben sich beteiligt. Das Endergebnis gibt es hier.