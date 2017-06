Der bestmögliche Ausblick von einer Bühne

Von der Bühne hinaus aufs blaue Meer zu schauen ist, was Leyya am Primavera Sound in Barcelona am allerbesten gefallen hat. Auch die ZuseherInnen sind glücklich mit Songs wie „Zoo“ vor malerischer Kulisse. Wir haben das Duo vor ihrem Auftritt getroffen und ihnen beim Festivalalltag über die Schulter geschaut.

Von Lisa Schneider

Sophie und Marco sind topfit und motiviert - und das, obwohl sie gestern direkt aus dem Flieger zum ersten ihrer beiden Auftritte hier, in Barcelona, gejettet sind. Im Rahmen des Primavera Pro Showcasefestivals spielen Leyya nämlich gleich zwei Mal in der spanischen Hauptstadt: einmal in der Stadt im Kulturzentrum CCCB und einmal am Festivalgelände selbst, im Parc del Forum.

Wahrscheinlich kommt ihre Fitness daher, wie man als Instagram-Follower der Band auch gestern neidisch mitbekommen konnte, dass sie heute statt direkt aus dem Flieger direkt aus dem Meer zu ihrem Auftritt gekommen sind.

Das ist einer der Vorzüge, ein Festival in Barcelona zu bespielen. Sophie schwärmt, sie war zwar privat schon hier, aber jetzt ist es das erste Mal mit Band - außer den beiden sind nämlich auf der Bühne auch Bassist Tobias Wöhrer und Drummer Florian Tiefenbacher mit dabei.

Wir haben unser Set für Barcelona basic gehalten, haben unseren Drummer und Bassisten mit, aber das war’s. Natürlich haben wir Samples dabei, ohne die geht’s nicht, aber es kommt nichts vom Computer. Alles passiert live.

Leyya spielen auf der Night Pro Stage, und das ist wunderbar. Die liegt nämlich als einzige der vielen Bühnen des Primavera Sound direkt am Wasser.

„Das ist mit Abstand der bestmögliche Ausblick von einer Bühne, den man sich wünschen kann. Einfach Menschen und dahinter das ewige Meer.“

Und diesmal haben Sophie und Marco auch endlich einmal die Möglichkeit - nachdem sie schon auf fast unzähligen Showcasefestivals in ganz Europa gespielt haben - das Festival selbst zu genießen. Sampha hätte Sophie gern gesehen, das geht sich aber mit ihrem eigenen Slot nicht aus. Macht nichts: Solange, Badbadnotgood und Arcade Fire machen’s wieder wett.

Leyya kann gerade niemand aufhalten: Nachdem sie sich den FM4-Amadeus-Award geschnappt haben, dürfen wir uns aufs neue Album im Herbst freuen. Nach ihren beiden Auftritten am Primavera Sound Festival geht es auch schon weiter: Nächster Stopp ist New York, da spielt das Duo auf der NY Edition des Reeperbahn Festivals.

Aber auch in Österreich sind Leyya bald wieder live zu sehen, alle Termine ihrer umfangreichen Tour findet ihr hier.