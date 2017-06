Allein und blind im Spukhaus

Das First-Person-Horrorspiel „Perception“ macht nicht genug aus seiner originellen Spielmechanik.

Von Rainer Sigl

Wenn audiovisuelle Medien wie Film oder Computerspiele zeigen wollen, wie es ist, blind zu sein, gibt’s meistens trotzdem etwas zu sehen. So auch im Horrorspiel “Perception”, in dem wir als blinde junge Frau allein in einem geheimnisvollen Haus unterwegs sind. Unsere Heldin hat nämlich ein so gutes Gehör, dass sie ihre Umgebung anhand der Schallwellen doch bis ins Detail wahrnehmen kann - und so sehen auch wir als Spielerinnen und Spieler die Welt nur, wenn sie von Geräuschen reflektiert wird.

Bei jedem Schritt auf hallenden Steinböden, aber auch bei jedem Tappen mit dem Blindenstock schält sich die Umgebung aus der Schwärze heraus. Das ist die spannende zentrale Spielmechanik von “Perception”.

Allein unter Geistern

Warum wir in dem finsteren Haus unterwegs sind, ist auch der Hauptfigur nicht ganz klar - seltsame Träume haben sie an diesen Ort geführt. Natürlich spuken hier die Geister der ehemaligen Bewohner herum, und wir müssen herausfinden, was mit ihnen geschehen ist. In vier abgeschlossenen Episoden spürt die Heldin so verschiedenen Lebensgeschichten nach, während sich das Haus um uns immer wieder verändert.

Neben den Geistern, deren tragisches Schicksal wir aufdecken müssen, ist auch noch ein anderes unheimliches Wesen im Haus unterwegs. Wenn wir zu oft unseren Blindenstock einsetzen oder sonst zu viel Lärm machen, erwischt uns diese Schreckgestalt - Weglaufen können wir kaum, aber dafür dürfen wir uns in Kästen und Truhen verstecken. Allzu oft bekommen wir die unheimliche „Präsenz“ aber nicht zu Gesicht.

Deep End Games

Schade um die originelle Idee

In der ersten Stunde von “Perception” sorgt die frische Spielmechanik noch für manchen Schreckmoment und Spannung, doch leider nutzt sich diese schnell ab. Die in - schon wieder! - Audiologs erzählten Hintergrundgeschichten sind zwar recht stimmungsvoll, doch das geht im ständigen Hin- und Herlaufen zwischen den vielen Zimmern ein wenig unter. Und dass sich etwa manche verschlossene Türen ohne Grund erst dann von Zauberhand öffnen, wenn wir am anderen Ende des Hauses einen Gegenstand genauer inspiziert haben, lässt sich durch „Gespenster!!!1“ ebenso erklären wie durch altbackenes Gamedesign.

“Perception” ist für Windows Xbox One und PS4 erschienen.

Zu Beginn des Spiels kann man sich übrigens aussuchen, ob sich die Heldin öfter oder nur selten selbst zu Wort melden soll - atmosphärischer und gruseliger ist es, wenn weniger gesprochen wird. Die zentrale Idee von “Perception” ist spannend und einzigartig. Schade, dass das Spiel selbst weitaus weniger originell geraten ist.