Legostadt für Fortgeschrittene

Von Rainer Sigl

Moderne Städte sind komplexe Gebilde, in denen ganz schön viele Zahnräder richtig ineinander greifen müssen, damit das Ganze funktioniert. Computerspiele beschäftigen sich schon seit vielen Jahren damit, aus der trockenen Stadtplanung Unterhaltung zu machen: Der Klassiker „SimCity“ wird immerhin auch bald 30 Jahre alt.

Im vor kurzem erschienenen Aufbauspiel „Block’hood“ sind wir auch als Stadtarchitekt gefordert, allerdings ist der Platz, auf dem wir bauen können, ziemlich winzig geraten. Dafür ist das Fleckchen Land allerdings sehr hoch - und das bedeutet, dass wir unser autarkes Stadtviertelchen schnell rasant in die Höhe bauen müssen.

Die Stadt der Zukunft

Der Entwickler von „Block’hood“ ist selbst Architekt, und seine Vision von stark verdichteten, hohen Stadtelementen kommt nicht von ungefähr. Schon seit längerem wurde die Notwendigkeit erkannt, auch in der realen Welt sorgsamer mit Freiflächen umzugehen und die Städte der Zukunft möglichst kompakt und effizient zu gestalten. Das ist dann nämlich auch besser für die Umwelt.

In „Block’hood“ wird uns dieser Zusammenhang ganz direkt nahegebracht: Dank komplexer Wirtschaftskreisläufe sind wir ständig gefordert, sowohl die Bedürfnisse der Bewohner als auch Finanzen und natürliche Ressourcen im Gleichgewicht zu halten.

„Block’hood“ ist im niedlichen Pixel-Grafikstil gehalten, und seine hochkomplex werdenden Städtchen sehen früher oder später aus wie überambitionierte Lego-Mammutprojekte. Die simple Optik täuscht aber gründlich: „Blockhood“ ist vom Spielprinzip her ebenso verdichtet wie die Architekturen, die wir darin bauen. Was als simples Jonglieren mit wenigen Ressourcen beginnt, endet rasch bei überaus komplexen, sich gegenseitig beeinflussenden Systemen, in denen nicht selten am Ende der Kollaps von Natur und sozialer Ordnung oder der Bankrott droht.

Plethora Project

Ein anderer Blick auf die Stadt

In fünf nett erzählten Kampagnenmissionen werden uns die grundlegenden Funktionen erklärt, danach dürfen wir im Sandkastenmodus unsere ganz eigene Vision von der nachhaltigen Zukunftsstadt in die Realität umsetzen, im Challenge-Modus knifflige Aufgaben lösen oder uns im „Education Modus“ tiefgehender mit den realen Modellen nachhaltiger Stadtplanung beschäftigen.

Erschienen ist „Block’hood“ für Windows, Mac und Linux.

„Block’hood“ ist ein nur auf den ersten Blick simples Spiel, das Spielerinnen und Spieler vor eine wirklich komplexe Aufgabe stellt. Und wer es schafft, die komplexen Systeme und Wirtschaftskreisläufe in seiner kleinen Legostadt sorgfältig umzusetzen, betrachtet dann vielleicht auch die reale Stadtwelt mit anderen Augen.