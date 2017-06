Die FM4 Charts vom 3. Juni 2017

1 Muse Dig Down 6 2

2 Phoenix J-Boy 1 4

3 Zoot Woman Solid Gold 8 3

4 Foster The People SHC 12 3

5 DJ Shadow ft NAS Systematic 7 4

6 LCD Soundsystem Call The Police 9 2

7 The National The System Only Dreams In Total Darkness neu 1

8 Yungblud King Charles 15 2

9 Superfood I Can't See 16 2

10 Camo & Krooked ft. James Hersey Like I Do neu 1

11 Nick Murphy Your Time 13 3

12 Noga Erez Off The Radar 17 4

13 Dan Auerbach Shine On Me 2 5

14 Kooks Be Who You Are 3 5

15 Gerard Konichiwa 4 5

16 Kendrick Lamar PRIDE. 5 4

17 AllttA Bucket 18 4

18 !!! Dancing Is The Best Revenge 10 3

19 Mando Diao Shake 11 7

20 Fleet Foxes Fool's Errand neu 1

21 Sophia Kennedy Build Me A House neu 1

22 Shout Out Louds Oh Oh 19 5

23 Feist ft. Jarvis Cocker Century 21 8

24 Kroko Jack Amadeus 14 6