Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Wandl - „Window Colour“ | Like Elephants - „Holiday“ | Urbs ft. Tyna - „Get Wid It“ | Von Seiten der Gemeinde - „Lignano“

Wandl - „Window Colour“

“It’s all good tho” heißt das brandneue Solodebütalbum von Wandl. Und es stimmt – auch wenn die Platte oft schwermütig daherkommt und die Schattenseiten der Existenz abklopft, ist alles gut. Die Single ist geil verschlafener und verschleppter Sehnsucht-Hop, Cloud-Rap im dicksten Sirup, jazzy Beat-Science, geil müde Bastelstuben-Elektronika mit schwer zu dechiffrierendem Soul-Singsang. Hit von einem Mann, der keine Hits braucht.

Like Elephants - „Holiday“

Nach ihrem Debütalbum “Oneironaut” im Jahr 2017 hat die österreichische Band Like Elephants für September eine neue EP am Start. Die Vorabsingle „Holiday“ formt die Indie-Melancholie der Gruppe geschmeidig Richtung zärtelndem Synthie-Pop und Sonnenuntergangs-Weichzeichner. In Pastelltönen. Kann sich noch jemand an die Chillwave erinnern? Emotionale Vergletscherung und leiser Weltschmerz, Hoffnung, sanfte Euphorie und ein ewiges Glühen.

Urbs ft. Tyna - „Get Wid It“

Kollege Urbs hat mit Unterstützung von Tyna wieder einmal eine wilde Mixtur zusammengeschustert. Im allerbesten Sinne. Ein trockener, spröder Rap-Track, minimalistisch, dabei doch voller Elan und Saft. Verbogener Funk und eine Prise Soul, eine schrottige E-Gitarre, eine Partyaufforderung. Rap-Rock und Rock-Rap in Gut, die Beastie Boys und Rick Rubin schauen zu. Genau: „Get Wid It“. Zu hören im FM4 Player und in der aktuellen FM4 Soundselection.

Von Seiten der Gemeinde - „Lignano“

FM4 Charts: Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf FM4 und nach der Sendung online

“State of Gmeind” heißt die neue Platte von Von Seiten der Gemeinde, die drei Herren Testa, Yo!Zepp und Chrisfader verbraten da wieder mal Folklore und Humor, laid-back HipHop und agile Beat-Science. Lignano als der schöne Sehnsuchtsort. Über die Freuden des Italienurlaubs und die feinen Italienklischees wird ja in letzter Zeit in Österreich gerne gesungen: Euroteuro und Wanda, grade ganz neu auch der Nino aus Wien. Ist ja ein unerschöpflicher Eisbecher, das Thema.