Das Herz schlägt für die Musik

Der erste Abend beim Heart of Noise Festival Innsbruck. Krach, Jazz, Elektronik. Pop Life.

Von Philipp L’heritier

Gar so eng muss man das freilich mit dem Namen des Festivals nicht sehen: Heart of Noise. Es kann da schon gut krachen und brummen, auf bloße Lärmmusik beschränkt sich das Innsbrucker Heart of Noise aber auch dieses Jahr nicht.

Was die Macher des Festivals da für drei Tage in den Hauptspielort Treibhaus und einige Nebenschauplätze in die Stadt gebucht haben, bildet vielmehr ein weites Spektrum zwischen Ambient, Drone, avanciertem Dancefloor und Art-Pop ab. Das Herz schlägt für die Musik.

Als offene Losung hat das Festival dieses Jahr das schöne Schlagwort: „Pop Life“ ausgegeben. Und schon der hervorragend programmierte Eröffnungstag des Festivals, der Freitag, hat gezeigt, dass hier ein offenes Verständnis für den Begriff Pop gehegt wird. Pop – das war ja in Krach- und Avantgarde-Biotopen irgendwann einmal ein Schmähwort.

Beispielsweise der Eröffnungsact: Gitarrenmanipulator Christian Fennesz, Meister der geschmeidigen Textur, in der es trotz aller Wonnen immer schön knirscht und brutzelt, hat sich da mit dem norwegischen Trompeter Arve Henriksen zusammengetan.

Vornehmlich ist Henriksen in allen Nischen und Verästelungen von Jazz souverän auf Suche, auch Elektronik und Ausflüge in Richtung Experimental-Rock sind ihm dabei nicht fremd, beispielsweise mit dem Quartett Supersilent hat er einige feine Platten veröffentlicht.

Die Zusammenkunft von Fennesz und Henriksen ist ein geeigneter Start für das Heart of Noise. Es dröhnt und knistert, scharfkantiges Geröll verschiebt sich kleinteilig, es quietscht gar wunderhübsch. Zärtliche Rampe in die Nacht, es war heiß im Treibhaus Innsbruck, in vielerlei Hinsicht.

Es folgte das große Reibungspotenzial der Nacht bzw. ein Act, der hart spaltete: E.E.K und Islam Chipsy aus Kairo spielen so genannten Electro Chaabi – hier mischen sich überschwängliche ägyptische Folklore, Hochzeits- und Jahrmarktsmusik mit Bastelstuben-Elektronik, die auch schon von Aphex Twin gehört hat. Immerhin auf dem Papier.

In der Live-Darbietung war die Angelegenheit über die Maßen feierlaunig, hoch mit Testosteron geladen. Hier wollte Stimmung demonstriert werden. Man tanzte, man munkelte, man wunderte sich.

Das ist also Popmusik.

Das alles, und es ist gut so. Der landläufigen Idee von Pop kam – in der Theorie – am Freitagabend ein Act nahe, der gewohnheitsmäßig auch eher selten in diesem Zusammenhang auftaucht. Eine Gruppe, die fast schon „Band“ genannt werden kann, mit Liedern und Gesang. Psychic TV.

Langgediente, wechselhafte Versuchsanordnung rund um Mastermind Genesis P-Orridge. Mit dem Quartett Throbbing Gristle hat P-Orridge in den 70ern Industrial miterfunden, die Leute verstört, durch Argsein, und als sich das Argsein als Standard etabliert hatte, durch Zuwendung ans Zartsein.

Aktuell gibt es bei Konzerten von Psychic TV beispielsweise eine Coverversion von Bademantelschmuser Harry Nilsson, Richtung Krautrock-Motorik und LCD-Soundsystem-Schrottfunk gebürstet. Es gibt ausufernde Psychedelik, Dub und echten Rock-Rock. Space ist der Ort, Genesis P-Orridge leitet eine Messe. Mantra, Hypnose.

Danach durfte noch einmal der Dancefloor vermessen werden: Amnesia Scanner aus Berlin. Kohlegruben-Techno und Body-Horror-Soundtrack, brutal und erhellend, körperlich erfahrbar und die letzte Reinigung. Schauer, Grusel, Ekstase.

Ein sehr guter erster Abend, mit den erwartbaren Rissen und Erleuchtungen. Das Heart of Noise Festival läuft noch bis Montagmorgen, es kommen beispielsweise noch Jenny Hval, GAS, Ital Tek, Forest Swords und einiges mehr. Eine neue Popmusik.