Keine schnellen Schüsse

Ein paar Feststellungen und Fakten zu den Anschlägen in London letzte Nacht.

Von Robert Rotifer

Rolling News. Als ich schlafen ging, war von drei Schauplätzen die Rede. Von einem zertrümmerten Lieferwagen, der vorher auf der London Bridge Passant_innen überrollt habe. Von Männern mit Messern und von Schüssen am Borough Market. Von noch gänzlich unklaren Vorfällen im nahe gelegenen Vauxhall.

Und dass die Polizei zehn Minuten gebraucht habe, um mit ihren Einsatzwägen an den Ort des Attentats zu gelangen.

Als ich aufwache, lese und höre ich ganz was anderes. Die Täter seien drei in Pseudo-Selbstmordwesten gekleidete, mit Messern bewaffnete Männer in einem Lieferwagen gewesen. Sie hätten (so wie der Attentäter heuer auf der Westminster Bridge) Menschen auf den Gehsteigen überfahren, seien dann in das The Barrowboy & Banker Pub auf der Borough High Street gekracht, dort aus dem Lieferwagen gestiegen und in den benachbarten Borough Market gelaufen. Dort hätten sie mit ihren Messern willkürlich Lokalbesucher_innen attackiert, ehe sie von Polizisten erschossen worden seien.

Während ich das hier schreibe, ist von sieben Toten – die drei Attentäter nicht mitgezählt – und 48 Verletzten die Rede.

Wer unbedingt Fotos davon sehen will, wird die nicht hier suchen.

Wer schnelle Diagnosen über den ideologischen Hintergrund des Verbrechens sucht, wird die hier nicht finden.

Aber ein paar Dinge sind doch festzuhalten:

1) Wir wissen zwar noch nichts über die Identität der Attentäter außer ihrem Geschlecht. Aber wir wissen, dass die bisherigen Attentate in Großbritannien von Leuten verübt wurden, die dort wohnten bzw. geboren wurden. Sowohl jene Islamisten, die heuer Bluttaten an der Westminster Bridge oder in Manchester verübten, als auch der Rechtsradikale, der vor einem knappen Jahr die Parlamentarierin Jo Cox umbrachte. Im Gegensatz zu den Tweets des weltprominentesten aller Trolle lässt sich diese Gefahr also nicht durch Einreiseverbote bannen.

2) Selbst die lückenloseste Überwachung potenzieller Terrorist_innen durch die Sicherheitsdienste könnte so eine Attacke nicht verhindern. Denn anders als beim Bombenanschlag neulich in Manchester bedarf es für ein Verbrechen dieser Art nicht einmal aufwendiger Planung.

3) Die Geschwindigkeit, mit der die Polizei zur Stelle war, um die Attentäter zu stellen, demonstriert, unter welch intensiver ständiger polizeilicher Beobachtung das Zentrum der Stadt steht. So sehr einen die Präsenz bis zu den Zähnen bewaffneter Uniformierter im Alltag irritieren mag, sie ist für die vorhersehbare Zukunft als Normalzustand zu akzeptieren.

Das beinhaltet allerdings auch das Risiko, dass dabei irgendwann einmal (wieder, wir erinnern uns an Jean Charles de Menezes) jemand Unschuldiger zu Schaden kommt. Und es wird weiterhin Nervosität erzeugen, sowohl auf Seiten der Bewaffneten als auch auf Seiten derer, die an ihren schussbereiten Maschinenpistolenläufen vorbeigehen.

4) Im öffentlichen Verkehr in und um London wird seit einiger Zeit über Plakate und Lautsprecherdurchsagen angeraten, Ungewöhnliches der Polizei zu melden. „If you see something that doesn’t look right, don’t forget your three S-es: See it. Say it. Sorted.“ Unabhängig davon, welches Klima so ein Aufruf zur gegenseitigen Verdächtigung im Alltag erzeugt, wäre das gestrige Attentat auch dadurch nicht zu vereiteln gewesen.

5) Bürgermeister Sadiq Khan reagiert wieder einmal besonnen, das ist gut. Aber seine Beteuerungen, London sei der sicherste Ort der Welt, sind unnötig, unsinnig, ja sogar ein bisschen ärgerlich.

6) Die in den Nachrichten spekulativ erwähnte Tatsache, dass gerade Ramadan ist, ist weder in die eine noch die andere Richtung als Argument ins Treffen zu führen.

Mord ist Mord, die Motive der Täter sind zu untersuchen, und falls Religion dazu gehören sollte, lässt sich das mit einem Verstoß gegen deren Gesetze nicht abtun. Denn Religion, welche auch immer, gehört nie automatisch nur den Guten.

7) Die makabre Regelmäßigkeit solcher Anschläge hat neue Gebräuche entstehen lassen. Manche davon sind nützlich, andere nicht:

Nützlich:

Nach dem Vorbild von Manchester boten innerhalb kürzester Zeit, vor allem via Twitter, Taxidienste den in Südlondon Gestrandeten Gratisfuhren an. Menschen, die in der Gegend wohnen, öffneten Betroffenen ihre Häuser (dass das in London geht, wo man sich lieber von der Außenwelt abschottet, als nachbarschaftliche Nähe zu pflegen, ist wirklich erstaunlich). Sikhs boten Gurdwaras zur Zuflucht an (und ich nehme an, Tempel anderer Religionen wurden auch geöffnet, bloß von den Sikhs weiß ich es, auch das hab ich auf Twitter erfahren).

Weniger hilfreich:

Jede Art von Schnellschuss-Hypothese in sozialen und traditionellen Medien. Bitte das nicht als Pose der Pietät oder gar als Verdrängung misszuverstehen. Unsere emotionalen Reflexe sind verschieden, die Grenze von der deduktiven Reaktion zur gefährlichen Spekulation ist verlaufend, und jede_r muss sie für sich selbst ziehen.

Aber wie die Divergenz zwischen meinem Eindruck beim Schlafengehen und den Fakten beim Aufwachen zeigt, ist es in jedem Fall besser, auch mit den verlockendsten Thesen zuzuwarten, bis sich der Nebel verzogen hat.

Weiters nicht anzuraten:

Das Hängenbleiben bei den Rolling News. Vielleicht sollte ich mir selbst für diese Anlässe ein paar Regeln zurechtlegen. Zum Beispiel abzudrehen, sobald man die selben Loops dramatischer Szenen schon zum vierten Mal gesehen hat. Das Prinzip der Rolling News, sich selbst auf dem Laufenden zu halten, ist nicht nur geschaffen zur Verbreitung von Halbwahrheiten (wie etwa der These von den mit Schusswaffen bewaffneten Terroristen und den drei verschiedenen, simultanen Schauplätzen). Es ist auch abhängig von Befütterung durch immer neues Material.

Die ständige Wiederholung der Bilder mit der größten Action erzeugt einen gefälschten Eindruck der gegenwärtigen Gewalt, während die drei Attentäter in Wahrheit längst tot waren.

Im Nachhinein erscheint völlig verständlich, dass die Polizei auch danach noch die ganze Gegend durchkämmte, Menschen in Lokalen anwies, in Deckung zu gehen oder sich anderswo in Sicherheit zu bringen. Sie konnten nicht wissen, dass schon alle Attentäter aus dem Verkehr gezogen waren. Wie sich erst später herausstellte, war der gesamte Anschlag schon nach acht Minuten vorbei.

Auch die Geschichte vom dritten Tatort in Vauxhall ist von Belang: Wie man heute erfährt, handelte es sich dabei um eine mit dem Attentat nicht zusammenhängende Messerstecherei, wie sie in London jede Nacht passiert.

Aus guten Gründen hat die Polizei die Namen der Attentäter und ihrer Opfer noch nicht veröffentlicht. Es gibt dagegen die Nachricht vom Tod eines 17-Jährigen namens Abdirahman Mohamed vor einem Supermarkt am Southampton Way in Peckham. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass dieser Mord der wahre Hintergrund des mit dem Terror-Anschlag in Verbindung gebrachten, dritten Polizeieinsatzes war. Aber der Tatort liegt nur ein paar hundert Meter stadtauswärts von Vauxhall, einem so wie Borough ans Südufer der Themse grenzenden, aber doch jenseits unmittelbarer Gehweite befindlichen Stadtteil.

Mohamed war der achte Teenager, der heuer in London erstochen wurde. Ich halte es für legitim, darauf hinzuweisen, dass die Zahl der Messerattacken in London laut vor zwei Monaten veröffentlichten Angaben der Polizei im Vergleich zum letzten Jahr um 24 Prozent gestiegen ist (Verbrechen mit Feuerwaffen stiegen um alarmierende 42 Prozent an).

Das hat wohl gar nichts mit dem Motiv des gestrigen Anschlags zu tun, es ist keine Erklärung und schon gar keine Entschuldigung.

Es sagt bloß etwas über die zunehmende Gewalt im Klima dieser Stadt und dieser Gesellschaft und ist zu berücksichtigen, bevor man die Lösung in noch mehr Gewalt sucht.

Laut der Polizei, die im Rahmen der viel kritisierten Strategie „Prevent“ insbesondere die Radikalisierung unter jungen Muslimen an der Wurzel zu bekämpfen versucht, gibt es in Großbritannien Zehntausende, die mit mörderischen Anschlägen unter religiöser oder politischer Rechtfertigung sympathisieren.

So schwer es vorstellbar ist, ändern kann sich das alles tatsächlich nur in den Köpfen. Bloß wie.