FM4 und Du am Nova Rock Festival 2017

Du willst Green Day, Linkin Park und Blink 182 sehen? Gewinn Tickets und besuch uns vom 14. bis 17. Juni auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf.

200.000 Festivalbesucher_innen werden heuer auf dem Nova Rock erwartet. Das Kerngelände öffnet am Mittwoch ab 16 Uhr. Am Anreisetag gibt es auch das FM4 Welcome Service, das kaum zu übersehen ist, haltet nach der FM4 Ente Ausschau!

Auch heuer ist das Nova Rock ein Cashless Festival, das heißt mit Ausnahme der Shuttlebusse, der Badebusse und des Müllpfands läuft am Nova Rock alles bargeldlos ab. Die beiden Hauptbühnen Blue Stage und Red Stage sind durch einen 200 Meter Weg aka den „Highway To Hell“ voneinander entfernt. Der FM4 Stand befindet sich in der Nähe des Highway To Hells. (Lageplan hier)

Hier findest du das komplette Lineup zum Nova Rock 2017

Am FM4 Stand begrüßt euch die FM4 Crew, was dort so passiert könnt ihr an allen vier Tagen über unseren Snapchat Kanal erfahren. (snaplogo einfügen)

Vor Ort könnt ihr euch mit der neuen FM4 Merch-Kollektion (T-Shirt, Regenjacke, Pulli) und auch neuen Plakaten und Stickerbögen eindecken. Ihr könnt euch die beliebten Sprechblasen abholen (FM4 Tag Your Festival) und mit euren „Free Hugs“ oder Botschaften an eure Lieblings-Liveband vom Festival verzieren.

Ebenfalls wieder am FM4 Stand erhältlich: FM4 Peckerl Pickerl. 100% Regret-Free! Die neue Edition ist diesmal von der Wiener Tattoo Künstlerin Sam Rulz gestaltet:

Radio FM4 / Sam Rulz

FM4 Nachbarschaftshilfe und der FM4 Hashtagprinter!

Erstmals bieten wir auch die FM4 Nachbarschaftshilfe an und stellen euch am FM4 Stand ein (natürlich!) Gelbes Brett zur Verfügung. Bei der FM4 Green Screen Foto Ecke könnt ihr euch vor einer schier unendlichen Auswahl an Hintergrund Motiven ablichten und diese dann gratis als analoge Postkarte beim FM4 Postamt nach Hause schicken.

Wer auf Twitter und Instagram seine Postings mit #fm4stand verziert, kann sich seine Fotos am FM4 Hashtagprinter ausdrucken lassen. Die FM4 Redaktion wird den Hashtagprinter übrigens ebenfalls laufend mit Fotos beliefern: mit Selfies aus den Interview-Kojen, den schönsten Motiven aus den Fotogräben und natürlich vom Festival-Wohnzimmer: dem Campingplatz!

Radio FM4

Gewinn Tickets!

Wenn du vom 14. bis 17.Juni das Nova Rock Festival besuchen willst, kannst du hier Festivalpässe gewinnen. Insgesamt 8x2 Stück gibt es für die GewinnerInnen unseres allseits beliebten Spiels Schlecker Auf Hocker!

Und das geht so: Wir werden versuchen, so viele FM4 Schlecker wie möglich auf der Sitzfläche dieses handelsüblichen FM4 Festival Hockers zu platzieren. Die Schlecker ineinander stecken ist erlaubt, kleben oder auspacken nicht. Sobald auch nur ein Schlecker runterfällt ist das Spiel vorbei.

Radio FM4

Die Frage an dich: Wieviele FM4 Schlecker können wir stabil auf diesem FM4 Festivalhocker stapeln, bis der erste runterfällt?

Deine Schätzung schick bitte bis spätestens Montag, 12. Juni, 11 Uhr an game.fm4@orf.at. Die acht besten Tipps gewinnen jeweils zwei Festivalpässe zum Nova Rock 2017!