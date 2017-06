Sündiger Samstag

Der tödliche Maskenball in „The Sexy Brutale“ lässt einen alten Priester zu einem zeitreisenden Helden wider Willen werden.

von Robert Glashüttner

Es liegt einiges im Argen im seltsamen Nobelcasino mit dem noch seltsameren Namen „The Sexy Brutale“. Wir schlüpfen dabei als SpielerIn in die Rolle eines älteren Priesters und erleben einen sich endlos wiederholenden Samstag. Wir müssen die Gäste des Casinos gut beobachten um verhindern zu können, dass sie vom mörderischen Personal gemeuchelt werden.

Die Nacht Ihres Lebens! Und Todes.

Jedes Jahr hält der Marquis einen rauschenden Maskenball in seiner opulenten Villa ab. Glücksspiel ist dort nur die vordergründige Unterhaltung. Die zweifellos abgründigsten Geschehnisse sind mehrere Morde, die alle am Tag des diesjährigen Balls stattfinden. Nur wir können die Tode der Gäste verhindern: Gestatten, Lafcadio Boone, ein etwas in die Jahre gekommener Priester, mit der unkonventionellen Gabe, die Zeit zurückdrehen zu können. Oder ist es ein Fluch?

Cavalier Game Studios / Tequila Works

„The Sexy Brutale“ ist ein höchst inspirierendes Krimi-Adventure. Wir sehen von schräg oben auf die einzelnen Räume innerhalb der Villa – bzw. in den Raum, wo wir uns mit Lafcadio gerade befinden. Wir können durch Türen wahlweise gehen oder erst mal nur durch das Schlüsselloch schauen. Ist jemand im anderen Raum, können wir Selbstgesprächen oder Dialogen lauschen oder zusehen, wenn die Figuren etwa Dinge benutzen, fallen lassen oder Geheimtüren öffnen.

Tick, tock

Die Zeit läuft. Doch die Morde lassen sich erst mal ohnehin nicht aufhalten. Einerseits, weil wir danach erst erfahren, wie der jeweilige Tod überhaupt eintritt, und andererseits, weil wir manchmal nur so an bestimmte Hinweise oder Gegenstände gelangen. Und so grausam kann ein Mord gar nicht sein, dass er nicht wieder ungeschehen gemacht werden könnte: Mithilfe unserer magischen Taschenuhr können wir die Zeit nach Belieben immer wieder auf 12 Uhr Mittag zurückdrehen. Es ist ein tödlicher Samstag, der vielleicht niemals endet.

„The Sexy Brutale“ von Cavalier Game Studios und Tequila Works ist für Windows, PS4 und Xbox One erschienen.

Das klingt jetzt alles recht düster; „The Sexy Brutale“ präsentiert sich aber äußerst verspielt: Die Umgebung ist detailreich und bunt, der jazzige Soundtrack beschwingt, die Architektur teuer und ausschweifend, mit vielen Schnörkeln und Ornamenten. Die Figuren und ihre Masken sehen aus wie kleine zum Leben erweckte Comicfiguren und das geheime Mitverfolgen der bizarren Geschehnisse in der dekadenten Todesvilla macht einen Heidenspaß. „The Sexy Brutale“ ist ein Adventure, wie man es so noch nicht gespielt hat.