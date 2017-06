Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Cigarettes after Sex - „Each time you fall in love“, Grizzly Bear - „Morning Sound“, Liam Gallagher - „Wall of Glass“ und Arcade Fire - „Everything Now“.

Cigarettes After Sex - „Each Time You Fall In Love“

So wie die Band heißt, klingt sie auch. Abkühlung nach der Explosion, Come-Down nach der Ekstase, Gefühl der Reinigung. Die Band aus El Paso, Texas schnitzt dünnhäutigen, zerbrechlichen Kammerpop mit Tupfern von Ambient, Jazz und Country, die Stimme von Sänger Greg Gonzalez scheint aus teurem Glas zu sein. Möglicherweise mag David Lynch einmal drüber nachdenken, ob er die Band mit diesem Song nicht einmal in einer der Abschlussszenen der aktuellen Staffel von „Twin Peaks“ einsetzen möchte.

Grizzly Bear- „Mourning Sound"

Zwei Mitglieder von Grizzly Bear wohnen mittlerweile in Los Angeles, die anderen beiden sind im guten, alten Brooklyn geblieben. Deshalb ist das kommende Album der Gruppe diesmal weniger in ständiger, echter Kollaboration einer andauernd aufeinanderhockenden Band im Proberaum entstanden, sondern zu weiten Teilen aus einzelnen, separaten Puzzleteilen per Digital-Verkehr zusammengetackert worden. Auch super. Hört man schon gut in der zweiten Vorabsingle, dass da der elektronische Aspekt im Spektrum stärker durchwirkt. Verträumte Folkdisco, Krautpop.

FM4 Charts: Jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr auf FM4 und nach der Sendung online als Liste.

Liam Gallagher - "Wall Of Glass"

Bigmouth strikes again. Nach langem, langem Warten und großem, ewigen, charaktergerechten Herumgerede wird demnächst endlich das erste Soloalbum von Liam Gallagher erscheinen. Liam Gallagher macht das, was er am besten kann. Einen schicken, nöligen Popsong. Die Beatles und die Stone Roses im Tank, dazu ein Touch kratzbürstiger Bluesrock, ein Kopfnicken Richtung Gospel. Keine Experimente, ein kleines, großes Lied, funkelt, strahlt.

Arcade Fire - "Everything Now"

Nachdem sich Arcade Fire mit ihrem letzen Album "Reflektor“ unter der studiotechnischen Betreuung von Wizard James Murphy schon zärtlich dem Dancefloor und der Elektronik angenähert haben, geht’s mit der neuen Single noch stärker Richtung Disco. „Everything New“, stimmt so ein bisschen, der unverkennbare Sound der Kanadier bleibt aber schon noch erhalten. Hibbeliger Wave-Funk in Andenken an die Talking Heads trifft auf das schöne /0er-Schmalz von ABBA. Eine seltsame Kombination, die bestens aufgeht. Außerdem: Panflöte. Muss man auch mal bringen.