Die letzten Tage des Sir Julian

Theresa May ist immer noch Premierministerin, und trotzdem ist heute in Großbritannien alles anders als gestern war. Der harte Brexit ist vom Tisch, und die Jugend hat sich selbst ermächtigt.

von Robert Rotifer

Wenn ich mir einen persönlichen Einstieg erlauben darf: In meiner kleinen Heimatstadt Canterbury, 60 Meilen südöstlich von London, ist gestern ein Mini-Mirakel passiert. Seit 160 Jahren, also eigentlich seit immer, war der örtliche Parlamentssitz fest in konservativer Hand, nicht zuletzt wegen der kauzig-bourgeoisen kleinen Ortschaften, die zwischen den beiden liberalen Polen der Universitätsstadt Canterbury und der hippen Seestadt Whitstable liegen.

In den frühen Morgenstunden stand nun fest, dass die junge Labour-Kandidatin Rosie Duffield tatsächlich den hier seit drei Jahrzehnten fest im Sattel sitzenden Ex-Reserveoffizier Sir Julian Brazier mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur 187 Stimmen aus dem Parlament geboxt hatte.

Ausschlaggebend für diese Sensation waren eindeutig die Stimmen der Jungen, das hab ich als Vater eines Erstwählers aus nächster Nähe mitgekriegt. Nichts beschäftigte seine Schulkollegen in den letzten Wochen mehr als diese Wahl. Vor allem aber gibt es in dieser Stadt drei Universitäten, und das Versprechen Jeremy Corbyns, die Studiengebühren abzuschaffen, trieb die Studierenden ebenso zu den Wahlurnen wie ihr Zorn über einen Brexit, der ihnen die Zukunft verbaut und sie an diese kleine Insel im Atlantik fesselt (Brazier ist ein glühender Brexiteer, Duffield eine deklarierte Brexit-Gegnerin). Es hieß, die jungen Leute kämen am Wahltag nicht vom Sofa hoch. Stattdessen standen sie Schlange vor den Wahllokalen an der University of Kent. Und mindestens mehr als zwei Drittel davon stimmten für Labour.

Das Ergebnis von Canterbury bedeutet also das Ende der alten politischen Weisheit, wonach man nur Politik für die Alten zu machen bräuchte. Ab heute werden alle Parteien die Jugend als Klientel ernst nehmen müssen. Das allein ist schon eine kleine Revolution.

Von Österreich aus klingt das jetzt vielleicht überzogen. Es mag so aussehen, als hätten die Tories nur ein blaues Auge abbekommen: Gemeinsam mit den Democratic Unionists, ihren Verbündeten in Nordirland, haben sie immer noch eine Mehrheit im Unterhaus. Sie können weiter die Premierministerin stellen.

In Wahrheit aber ist heute alles anders als es gestern war.

Beginnen wir mit Brexit, dem Grund – wir erinnern uns – warum Theresa May im April behauptete, diese Neuwahl ausgerufen zu haben. Sie wollte das Mega-Mandat für einen Austritt aus dem Binnenmarkt und der europäischen Zollunion. Sie wollte, wie die Daily Mail im April so siegessicher titelte, „die Saboteure zerdrücken.“*

All das ist jetzt dahin. Theresa Mays Macho-Gerede von „No deal is better than a bad deal“ ist vom Tisch (ich komme noch darauf zurück).

Dank ihres vergeigten Glücksspiels braucht Großbritannien jetzt den guten Willen der EU, denn während die Uhr des Artikel 50 tickt, wird es eine instabile, kaum handlungsfähige Regierung haben.

Das heißt (noch?) lange nicht, dass der Brexit abgesagt wäre, aber Optionen, die May in den Wind geschlagen hat, wie etwa ein formeller Austritt aus der EU bei gleichzeitigem Verbleib im Europäischen Wirtschaftsraum, sind mit einem Mal nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich geworden.

Ja, wenn Großbritannien sich nicht mit sich selbst auf eine Linie einigen kann, ist sogar das bisher von allen Seiten abgelehnte zweite EU-Referendum wieder in den Bereich des Vorstellbaren gerückt.

Allerdings, bevor wir übermütig werden und das Wahlergebnis als Anti-Brexit-Votum fehlinterpretieren: Eine der großen Erkenntnisse der Wahlnacht war, wie viele Brexit-Begeisterte nicht die selbsternannte Königin des Brexit, sondern Labour wählten. Das hätte eigentlich keine Überraschung sein dürfen. Alle redeten schließlich immer von „the left behind“, den von der Globalisierung Zurückgelassenen, die bei der Volksabstimmung gegen das Establishment gestimmt hätten.

Diese Zurückgelassenen wissen aber sehr wohl auch, dass es nicht nur die Globalisierung ist, die sie ihre Jobs gekostet hat, sondern auch die Prioritäten des politischen Establishments des Landes, das seit über drei Jahrzehnten das Wohlergehen des Finanzsektors im Süden über jenes des kaputt-deindustrialisierten Nordens gestellt hat.

Theresa May dachte, dass sie die Stimmen dieser Leute mit Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit einsacken könnte. Aber letztlich sind diese irrationalen Emotionen auch bloß Begleiterscheinungen von tatsächlichen, sehr sachlichen Anliegen: Einen Job zu haben, von dem man auch (mit Würde) leben kann. Ein funktionierendes Schul- und Gesundheitssystem, Beihilfen für behinderte und Pflege für alte Menschen, das sind die wahren „legitimate concerns“, auf die die Tories keine Antwort boten.

Großbritannien hat sieben Jahre Austerität hinter sich. Ein Fallen der Reallöhne, wie das Land es seit den napoleonischen Kriegen vor mehr als 200 Jahren nicht erlebt hat. Berufstätige Menschen müssen wie Bettler_innen zu Essensausgaben gehen.

Vor diesem Hintergrund erscheint der von den Tories oft gebrauchte, das Wahlvolk zu dummen Kindern degradierende Spruch „there is no magic money tree“ wie die blanke Provokation. Dass weder die Medien noch die konservative Wahlkampfmaschine das verstanden, beweist ihre Weltfremdheit.

Und deshalb funktioniert in Wahrheit auch weder die These der Zentrist_innen („Wenn Labour nur einen wählbarereN Kandidat_in gehabt hätte...“) noch die der Corbynistas („Wenn Corbyn nur nicht aus den eigenen Reihen so schlimm angefeindet worden wäre...“). Denn paradoxerweise waren es ja gerade diese Anfeindungen, die Jeremy Corbyn als Anti-Establishment-Kandidaten so glaubhaft machten. Im Gegensatz zu Ed Miliband, der trotz seiner Denunzierung als „Red Ed“ immer noch als „einer von denen“ rüberkam, blüht Corbyn in der Außenseiterrolle erst so richtig auf. Die sogenannte „Unwählbarkeit“ ist ein essentieller Teil seines Appeals.

Ich finde es wohl nach wie vor unverantwortlich, dass die Labour Party sich zu jenem Zeitpunkt letztes Jahr, als das Narrativ vom Brexit als unbestreitbarer „Wille des Volkes“ etabliert wurde, auf einen Kurs Richtung EU-Ausstieg festlegte. Denn abgesehen von seiner xenophoben Dynamik, setzt der von der „Leave“-Kampagne letztes Jahr mit dem verlogenen Versprechen eines industriellen Revivals und neuer Jobs verkaufte Brexit gerade die Existenz von Labours eigener Stammwähler_innenschaft in den von transkontinentalen Versorgungsketten abhängigen Resten der britischen Industrie aufs Spiel.

Andererseits war es nur durch dieses Bekenntnis zum Brexit möglich, Theresa May, die Tautologie-verliebte Gertrude Stein der britischen Innenpolitik zu entzaubern: Denn genauso wie eine Rose eben nicht eine Rose ist, weil es Rosen verschiedenster Farben und Formen gibt, ist eben auch Brexit nicht gleich Brexit.

Während May darauf beharrte, dass „Kein Deal besser als ein schlechter Deal“ sei, sprach Jeremy Corbyn offen aus, was für eine Katastrophe „kein Deal“ bedeuten würde. Es tut weh, das zuzugeben, aber hätte er Brexit nicht im Prinzip befürwortet, dann wäre ihm dieser Standpunkt als illoyal ausgelegt worden und die Wahlkampagne wäre tatsächlich – wie von May beabsichtigt – zu einer Art Siegerrunde für die Brexit-Brigade verkommen. Daraus wurde nichts. In unverblümter Selbstsüchtigkeit wiederum stelle ich fest: Immerhin wird der Brexit, der nun kommt – wenn er denn kommt –, EU-Immigrant_innen wie mich nun wohl aller Voraussicht nach mit intakten Rechten hinterlassen. Auch die Tatsache, dass Theresa May sich fürs Erste an ihren Posten klammert – und damit einen kleinen Bürgerkrieg innerhalb der Konservativen garantiert – kann daran nichts mehr ändern. Und das fühlt sich dann doch ziemlich gut an.

