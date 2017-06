Wie Österreich 1:1 gegen Irland verlor

Von Martin Blumenau

Ehrlich: wer in Nachlauf des gestrigen Quali-Matches von Dublin Worte wie „Minimalziel“, „Erleichterung“ oder gar „Zufriedenheit“ in den Mund nimmt, ist nicht wirklich von dieser Welt, sondern lebt wohl auf der Teletubbies-Wiese.

Das ÖFB-Team ist nach diesem weiteren, bereits vierten nicht gewonnenen Spiel gegen die vier Kontrahenten um die WM-Startplätze weiterhin nur Vierter von vieren. Und hat - bei nur noch zwei ausstehenden Spielen innerhalb der Top 4 - vier Punkte Rückstand auf Platz 2, der zumindest noch eine Play-Off-Chance bietet. Eine Qualifikation für Russland 2018 liegt also weit außerhalb jeder Reichweite.

Dieses Remis kann also nicht als Erfolg verbucht werden - und das nächste Schlupfloch der allerallerletzten Chance wird sich im September schließen.

Dabei präsentierte sich der irische Gegner in einer vergleichsweise lausigen Verfassung - weit entfernt von den EM-Leistungen oder der Performance im Hinspiel. Martin O’Neill probierte es mit gleich drei unterschiedlichen Systemen (vom anfänglichen 4-2-3-1 über ein 4-2-4 bis hin zu einem 4-1-3-2), aber mit wenig tauglichen spielerischen Mitteln. Denn trotz der Nominierung des wuchtigen Hendrick im Zentrum blieb es beim eínfachen Spiel über die Flügel bzw mit langen Bällen.

Die Gründe für diese gefühlte Niederlage

Marcel Kollers ÖFB-Auswahl gelang es in erstaunlich geringem Umfang, aus den irischen Mängeln Kapital zu schlagen. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Mannschaft seit der Euro in einem konfusen Selbstfindungsprozess steckt, lag zum anderen aber auch an der taktischen Ausrichtung. Zudem verlor Koller - wie so oft - durch Zögerlichkeit und Zauderantentum im letzten Spieldrittel das bis dorthin Erreichte.

Das ÖFB-Team kam in einem 4-1-4-1 auf den Platz - so (nämlich mit Alaba und Junuzovic auf einer Höhe, deutlich vor dem Solo-Sechser Baumgartlinger positioniert) wurde situativ durchaus schon öfter gespielt. Großer Unterschied: auch im Spiel gegen den Ball, also den wichtigen Pressing-Situationen, wurde nichts am System geändert. Burgstaller musste in der ersten Welle allein anpressen, dahinter waren dann vier (Lazaro und Kainz außen, Alaba und Juno zentral) auf einer Linie aktiv. Zuletzt half Junuzovic als zweite Kraft in der vordersten Linie mit - davon wurde gestern bewusst Abstand genommen; und so konnte man das irische Aufbauspiel nicht seriös behindern.

Ganz im Gegensatz zu den Iren, die mit Walters und dem mithelfenden Hendrick bereits Tormann Lindner scharf attackierten, und mit der zweiten Reihe dann vor allem Dragovic und Baumgartlinger (also die Baumeister des österreichischen Spiels) zu erstaunlich vielen Fehlern provozierten. Martin Hinteregger, sonst dritte Aufbaukraft im Spiel nach vorne, war links gebunden; und machte das beste aus dieser Aufgabe: er blockierte den potentiellen Gefahrenherd Christie/Brady vorbildlich. Und um bei den Positiva zu bleiben: es waren überhaupt eher die Seitenspieler, die Österreich im Spiel hielten - neben Hinteregger/Kainz erledigten auch Lainer/Lazaro ihren Job ansprechend.

Weil - wie bereits angemerkt - auch die Iren ihr Spiel über die Flanken führen wollten, neutralisierten die beiden Mannschaften einander sowohl in der relativen Ödnis von Halbzeit 1 als auch in den Kick & Rush-Phasen von Halbzeit 2. Mit anderen Worten: Kollers 4-1-4-1 war dazu angetan den Gegner zu kontrollieren, es war auf ein Remis angelegt. Rezept für einen Sieg war das (gemäßigtes Pressing, Neutralisation am Flügel, zögerliches Umschaltspiel) keines.

Das Problem hat einen Namen: Alaba

Dazu hätte es eines strategischen Vorteils bedurft, etwa der spielerischen Kontrolle des Zentrums. Also des Areals in den David Alaba sich mit vielleicht drei Ausnahmen bewegte. Nun ist Alaba im ÖFB-Team seit dem ersten EM-Einsatz (und auch schon in den Tests des Frühjahrs 2016) in einer tiefgreifenden kreativen Krise. Ich bin prinzipiell kein Anhänger der Alaba-for-Linksverteidiger-Fraktion, einfach, weil der Bayern-Star (immer noch Österreichs weitaus bester Kicker) bereits belegt hat, was er - sofern formstark - im Zentrum alles niederreißen kann. Nur: seit über einem Jahr ist er blockiert. Mit einer Ausnahme: bei Kollers 3-4-3-Testlauf gegen Moldawien glänzte der Floridsdorfer in seiner neu erfundenen Rolle als linker Außenspieler im Mittelfeld.

Nun hätte das 3-4-3 nicht nur Alaba die Chance gegeben, sich von seiner Zentrumsseuche zu befreien, es hätte sich auch ein deutlich schärferes Pressing der drei vorderen Spieler angeboten (im übrigen ein Teil des Erfolgsrezepts des österreichischen Youth League Siegers), das wiederum die irische Abwehr vor deutlich größere Probleme gestellt hätte. Dazu wäre Hinteregger als dritte Aufbaukraft gekommen, der den instabilen Dragovic sicher entlastet hätte.

Und wieder einmal: mieses In-Game-Coaching

Dass sich Marcel Koller nicht über das schon approbierte 3-4-3 getraut hat, erzählt alles über seine immer noch reaktive Herangehensweise. Weil Koller auch in seinem sechsten Jahr in Österreich nicht gelernt hat, rechtzeitig zu reagieren (In-Game-Coaching), bleibt der Ursprungsplan dann eben auch immer der Einzige. Nicht nur das: Als der eh schon psychisch labile Dragovic auch noch physisch angeschlagen war, traute Koller sich nicht, ihn zu ersetzen und verschuldete so das Gegentor ad personam.

Taktisch hatte er es bereits durch seine Nicht-Reaktion auf O’Neills Umstellungen vorbereitet - und so die 1:1-Niederlage verschuldet.

Bitteres Fazit

Es war wohl das falsche System, es war sicher die unpassende Taktik, es fehlte an Reaktion und einer alternativen Idee. Zu viele Schlüsselspieler auf falschen Positionen. Wieder einmal kein In-Game-Coaching, schon wieder zu spät reagiert und umgestellt, wieder einmal nix als Vorsichtl & Rücksichtl.

Ich bin versucht zu sagen, dass es ein beliebiger österreichischer Trainer auch nicht anders/noch schlechter gemacht hätte: ideenarm, alibihaft, ängstlich. Der Koller von 2011 - 2015 würde sich für so eine Leistung genieren.

Irland in grün mit 23 Randolph; 2 Christie, 20 Duffy, 18 Kevin Long, 17 Ward (56., 9 Murphy); 6 Whelan (C/77., 7 McGeady), 22 Arter (71., 14 Hoolahan); 10 Robbie Brady, 13 Hendrick, 11 McClean; 19 Walters.

Österreich in weiß/schwarz mit 1 Heinz Lindner; 2 Stefan Lainer, 3 Dragovic, 15 Prödl, 4 Hinteregger; 14 Baumgartlinger (K); 22 Lazaro, 8 Alaba, 10 Junuzovic (79., 7 Grillitsch), 9 Florian Kainz (90., 20 Gregoritsch); 19 Burgstaller (75., 11 Harnik).