Die neuen FM4 Shirts sind endlich da!

Du stehst vor dem Kleiderschrank, und weißt nicht was du anziehen sollst? Nichts Neues für den Sommer dabei? Du kannst deine Kollektion mit FM4-Shirts erweitern. Hier zeigen wir dir die neue FM4 Kollektion, und vielleicht gewinnst du ein Shirt!

Die FM4 Shirts entsprechen den Richtlinien der Fair Wear Foundation, die eine soziale Produktion unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen sicherstellt, und die T-Shirts sind aus Bio Bauwolle hergestellt, die sich richtig gut anfühlt. Zum Kaufen in „freier Wildbahn“ gab es erstmals die neue Kollektion beim #fm4stand in Linz bei den Bubble Days. Vor Ort waren auch Jugo Ürdens und Melanie, dreifache Staatsmeisterin im olympischen Boxen ist, die sich gleich mal Shirts geschnappt haben.

Das schönste #FM4Shirt der neuen Kollektion ist laut @jugouerdens das mit der Ananas. Weil das reimt sich mit #DiesDas Heute live ab18uhr auf den #bubbledays #fm4stand #jugoürdens #antilopengangguckmal A post shared by radio FM4 (@radiofm4) on Jun 10, 2017 at 8:16am PDT

Keine Sorge, die Kollektion gibt es nicht nur bei unserem Stand auf Festivals und anderen Veranstaltungen, sondern auch Online im Shop.

Shirt “Monogramm“ – Unisex

Hier sehen wir ein gutes Beispiel eines typografischen Meisterwerkes auf T-Shirt gedruckt. Aus der beliebten Effemvier-ausgeschrieben-Reihe ist dieses dem sog. Jugend-Style angelehnte T-Shirt aber auch für erwachsene Menschen (deine Eltern) keine Peinlichkeit. Wunderschön und schwarz auf weiß, auch als Sehtest für lässige Augenärztinnen und Ärzte geeignet.

Shirt “Ananas“ - Unisex

Wenn du cool, aber gleichzeitig gebildet wirken willst, kauf dir das neue FM4 T-Shirt mit Ananas-Motiv und merk dir folgende Dinge: „Die Ananas ist eine aus der Familie der Bromeliengewächse stammende Pflanzenart und kommt, wie so vieles andere auch (Ketchup, Kaugummi), aus Amerika. Im Lateinischen (sehr alte Sprache) heißt die Ananas: ananas comosus oder ananas sativus!“ Jetzt musst du nur noch auf dein neues T-Shirt angesprochen werden, aber das geht normalerweise sehr schnell.

Shirt “Raster“

Schwarz macht steil oder so, hat irgendwann einmal ein ausgeflippter Jungsprecher irgendeiner NGO gesagt und ist daraufhin unerklärlicherweise völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt wissen wir: er hatte recht! Aber davon kann er sich jetzt auch nichts mehr kaufen, außer: dieses schwarze T-Shirt mit Disco-tauglichem Silber-FM4-Logo. Geil, oder?

Hoodie „FM4“ - Unisex

Der Hoodie blickt auf eine lange Geschichte zurück: Von mittelalterlichen Mönchen erfunden, in den 30er Jahren für New Yorker Tiefkühl-Lagerarbeiter weiterentwickelt und in den 80er Jahren von Gangster-Rappern zum zwielichtige-Gestalten-Kostüm umfunktioniert, findet sich heute all dieser Erfahrungsschatz im neuen FM4 Hoodie, oder genauer im neuen Full-Zipp-Hooded- Sweatshirt mit FM4 Logo, wieder. Denn der FM4 Hoodie hat einen extra Reißverschluss zum Aufmachen, sollte es diesen Sommer noch einmal warm werden.

FM4 Regenjacke

Hoffentlich regnet es den ganzen Sommer durch, dann kannst du diese sehr gelbe Regenjacke immer tragen. Außerdem werden dich damit alle mit der Sonne verwechseln und sich um dich scharren. Dann lesen sie vielleicht auch das lustige Slogan-Wortspiel „You are at h2Ome, baby“ und alle müssen lachen. Du kannst die FM4 Regenjacke natürlich auch bei Sonnenschein tragen. Sie lässt umgekehrt auch keine Nässe nach außen.

Schnäppchenjäger aufgepasst

Unser Lager platzt aus allen Nähten, deswegen gibt es bei uns einen Summer Sale! T-Shirts und mehr aus der letztjährigen Kollektion bieten wir hier vergünstigt an. Hast du gerade statt einem Sommer-Loch ein Budgetloch? Kein Problem. Wir verlosen jeweils ein neues Shirt, einen Hoodie und eine Regenjacke.

Alles was du dafür tun musst, eine E-Mail an game.fm4@orf.at mit dem Betreff: „Ich will ein Shirt“ bis 30. Juni 2017 zu schreiben und dabei folgende Frage richtig beantworten: Welches Obst wird in Österreich des öfteren auch als Ananas bezeichnet? Neben der richtigen Antwort vergiss bitte nicht die Größenangabe, ob der Schnitt female oder male sein soll und natürlich deine Adresse.