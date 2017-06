Damon Albarn hat endlich wieder Spaß

Wenn eine Band aus vier Comicfiguren eine Live-Tour ankündigt, kann mann jedes Mal gespannt sein, wie das auf der Bühne aussehen soll. In Budapest gaben die Gorillaz erste Einsichten preis.

Von Dalia Ahmed

Als die Gorillaz Ende April ihr Album „Humanz“ veröffentlicht haben, haben sie uns Momente des digitalen Staunens geschenkt. Staunen haben sie auch erreicht, als sie zum Album eine große Tour auf einer 360° Bühne angekündigt haben. Auf einer Reihe von Showcases, noch ohne die große Bühhne, sollte man davon einen ersten Eindruck bekommen, der erste fand diesen Mittwoch in Warschau statt, der zweite am Freitagabend in Budapest.

Anfangs haben wir uns bei der Fahrt hin sowieso noch gefragt, wie denn die Gorillaz so live auftreten. Gibt es Hologramme? Sieht man die Musiker/innen auf der Bühne? Ist Damon Albarn überhaupt da oder dreht sich tatsächlich alles nur um die von Jamie Hewlett visualisierten Charaktere?

Unverbraucht und aufgewärmt

Und dann betritt man die eigens für den Aufritt ausgestattete Halle inmitten des barocken Burgpalasts und weiß sofort: hier wird ein Livekonzert passieren, so wie es am klassischsten und schönsten ist. Damon Albarn spielt die Melodica, Keyboards und bezirzt uns mit einer teils herrlich verzerrten Stimme. Um ihn herum eine Band die pure Energie versprüht. Hier hört, sieht und spürt man auch gleich, dass der „Humanz“-Release noch nah in der Vergangenheit und die eigentliche Albumtour noch in weiter Ferne liegt. Absolut unverbraucht springen die Gorillaz die Bühne auf und ab. Das Demon Dayz Festival scheint sie nicht erschöpft, sondern aufgewärmt zu haben.

Nicht nur fürs Publikum scheint es Novum zu sein, eine so stadionerprobte - und vielleicht auch des Stadions überdrüssige - Band in einem intimen Setting zu erleben. Die rohe Freude an dem Ganzen macht das Showcase dann schließlich mehr zu einer Feier als einem Aufritt bei dem auf ein Publikum runtergespielt wird.

Die Zebra Katz Show

Und dann, als alles perfekt in Fahrt war, Albarn das Publikum voll in seinen Bann gezogen hatte, kamen auch noch die Gäste. Jamie Principle, Camille Berthomier und als absolutes Highlight Zebra Katz. Zebra Katz, der sich in der New Yorker Clubszene mit seinen rapidfire ballroom-inspirierten Raps einen Namen gemacht hat, übernimmt quasi zwei Songs lang das Showcase und macht es zu einer Zebra Katz Show.

Abgesehen von den anwesenden Artists gab es dann auch noch hinter den Instrumentalisten und den 5 Background Sängerinnen die markanten Gorillaz-Visuals. Die gehypte Erwartungshaltung erfüllen sie leider nicht ganz, dafür waren sie zu eh-schon-gesehn und zu unspezifisch, aber sie schafften es doch, die Humanz Featuregäste mitten ins Showcase zu holen. Riesig aufgeblasene Konterfeis von Pusha T oder Mavis Staples sangen da gemeinsam mit Albarn und es war schon fast aufregender, als wenn sie tatsächlich dagestanden wären. Ein 2-Meter großer Kopf ist eben spannender als ein „nur“ lebensgroßer Körper.

Das Beste aus zwei Welten

Live in Wien Am 2.November 2017: Gorillaz live in der Wiener Stadthalle

Und dann war es schon wieder vorbei. Zum Schluss - als kleines Zuckerl - wurde uns „Feel Good Inc" als Zugabe gespielt und die Gorillaz zogen weiter. Am Samstag nach Katowice, am 20. Juni zum großen Abschlussshowcase in Köln und ab November dann durch die Stadien der Welt mit der „Humanz“-Tour. Was da für mich bleibt, ist der eine Abend an dem ich die übergroßen Murdoc, 2D, Noodle und Russel um Daman Albarn herum im kleinstmöglichen Rahmen erleben durfte. Das Beste aus beiden Welten, die Intimität, Rohheit und Energie eines ersten Auftritts einer aufkommenden Band gepaart mit der Raffinesse und der Fertigkeit erprobter Konzertveteran/innen. I ain’t happy - I’m feeling glad!