Die FM4 Charts vom 17. Juni 2017

Wir haben eine neue Nummer 1: The National mit „The System Only Dreams In Total Darkness“

Nachdem The National letzte Woche schon knapp dran waren am Platz an der Sonne haben sie jetzt mit „The System Only Dreams In Total Darkness“ auch den letzten Schritt geschafft und können von der Spitze der Charts runter lachen.

Entspannen können sich The National auf der Nummer 1 aber wohl nicht, denn von unten drängen starke Neueinsteiger nach, alt-J und Kraftklub und nächste Woche wartet eine Ganze Riege Acts aus Österreich auf den Chartseinstieg. Dafür brauchen sie allerdings eure Stimmen.

Die Charts gibt’s natürlich auch im FM4 Player.