Hier findet man Momente mit Wiedererkennungswert

Der letzte Tag am Nova Rock Festival 2017, mit Rancid, Sabaton, Green Day und David Hasselhoff

von Christoph Sepin

Ein bisschen Festival machen, am besten mit allem, was da so dazugehört: Von brütender Hitze zu strömendem Regen, zu Mini-Tornados und vor allem jeder Menge Staub, Staub, Staub war das Nova Rock-Publikum den Elementen über die letzten vier Tage ausgesetzt. Aber Festivalveteranen wissen natürlich damit umzugehen und bauen sich eigene Staubmasken, improvisieren sich einen Regenschutz zusammen und machen die Zelte windfest. Und auch auf den großen Finaltag am Samstag waren die Besucher und Besucherinnen vorbereitet.

Nova Rock Tag 4 - Blue Stage

Feine Sahne Fischfilet, Rag’n’Bone Man, Machine Gun Kelly, und Simple Plan ins Bild gerückt:

Nova Rock Tag 4 - Red Stage

Black Inhale, Eskimo Callboy, Suicide Silence, Black Star Riders, Epica:

Kein Wunder, gab es da doch jede Menge Momente mit Wiedererkennungswert. Green Day kehrten nach 2010 wieder auf die Nova Rock-Bühne zurück und machten genau die Zirkusshow, die Fans im Idealfall erwarten. T-Shirt-Kanonen wurden abgefeuert, Menschen zum Mitsingen und Gitarrespielen auf die Bühne geholt und jede Menge Konfetti gab’s natürlich auch. Und dann am Ende das gewohnte Abschlussfeuerwerk, bevor David „The Hoff“ Hasselhoff nach drei Jahren sein Nova Rock-Comeback feierte und zu seinen größten alten Hadern das Publikum auf der Bühne zum Limbotanzen motivierte.

Nova Rock Tag 4 - Blue Stage Headliner

Broilers, Rancid und Green Day bei ihrem Nova Rock-Comeback:

Nova Rock Tag 4 - Red Stage Headliner

Hatebreed und Sabaton geben richtig Gas, bevor David Hasselhoff das Festival beschließt:

