Mehr Jobs für Kolleg_innen mit Behinderung

Menschen mit Behinderungen sind viel öfter als andere Gruppen von Arbeitslosigkeit betroffen.

Von Ali Cem Deniz

Ein Kopiergeschäft in Wien, Ottakring. Es herrscht Hochbetrieb. Gerade werden die Broschüren für eine neue Ausstellung im Kunsthistorischen Museum fertiggestellt. Eine riesige Maschine druckt und schneidet die Flyer. Gerhard Moutvitz lernt von einem Kollegen, wie man das Gerät bedient. Der 32-Jährige arbeitet seit über einem Jahr hier und ist für die Endkontrolle verantwortlich. „Arbeitsbeginn ist um 9 Uhr. Die Aufträge sind immer ganz verschieden. Binden, spiralisieren oder so wie jetzt die Broschüren heften“, sagt Gerhard Moutvitz.

Lange Arbeitssuche

Moutvitz hat eine Entwicklungsverzögerung. Bis er einen Job gefunden hat, bei dem er selbstständig arbeiten konnte, hat es lange gedauert. Zehn Jahre hat er eine Werkstätte in Floridsdorf besucht. In Wien verbringen über 4.000 Menschen ihre Zeit in den sogenannten Werkstätten. Nur 50 bis 70 von ihnen finden pro Jahr einen Arbeitsplatz oder ein Praktikum.

YouTube / Jobwärts

Eine fixe Anstellung, wie bei Gerhard Moutvitz, ist die Seltenheit. Auch er hat mit einem Volontariat angefangen. Bei der Vermittlung hat der Verein Jugend am Werk mit dem Projekt „Jobwärts“ geholfen.

„Es war eigentlich nicht geplant, eine Stelle zu besetzen, doch Gerhard uns so fasziniert, dass wir dann beschlossen haben, das Experiment zu wagen“, sagt Chefin Siglinde Reiner. Heute hat Gerhard Moutvitz einen fixen Platz im Team.

Vorurteile und Bürokratie

Die in Österreich gültige UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung garantiert das Recht auf die Teilnahme am Arbeitsmarkt. Betriebe, die Menschen mit Behinderungen anstellen, erhalten Förderungen. In der Praxis scheitert die Jobvermittlung jedoch oft an Vorurteilen und an mühsamen bürokratischen Prozessen.

Schauplatzwechsel. Die Luftburg Kolarik gehört zu den ältesten Betrieben am Prater. Am frühen Vormittag versammelt sich eine Schulkasse vor der Luftburg. Im Restaurant bereiten sich die Arbeiter auf einen heißen Tag mit viel Kundschaft vor. Überall wird geputzt und gekocht.

YouTube / Jugend am Werk

Seit einem Jahr steht Natascha Hofbauer in der Küche. Als Küchengehilfe ist sie für unterschiedliche Aufgaben verantwortlich. Sie macht Palatschinken, schält Kartoffeln und richtet die Teller an. Auch sie war zuvor bei Jugend am Werk.

Unternehmen, die sich weigern, Menschen mit Behinderungen anzustellen, müssen Abgaben zahlen. „Man muss im Unternehmen eine Person haben, die sich intensiv mit den Menschen auseinandersetzt und sie fördert. Manche machen daraus ein Rechenbeispiel und sagen, dass sich das nicht auszahlt. Aber wir sehen das anders und sehen das als Bereicherung für das Unternehmen“, sagt Junior-Chefin Marianne Kolarik.

FM4 Auf Laut zum Thema: Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt

Am Dienstag, 20. Juni, von 21 bis 22 Uhr, on air auf Radio FM4 und nachher für 7 Tage im FM4 Player

Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Teilnahme in der Gesellschaft in allen Bereichen – auch am Arbeitsmarkt. So sieht es die auch in Österreich gültige UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vor. Tausende Betroffene verbringen ihre Zeit aber tatsächlich in sogenannten Werkstätten, mittlerweile als „Tagesstrukturen“ bezeichnet, obwohl sie einen bezahlten Job machen könnten. Zu Gast bei Claus Pirschner in FM4 Auf Laut sind: Anna Fellner – sie arbeitet beim Roten Kreuz in der Speisenzustellung - und Gerhard Moutvitz – er jobbt in einem Copyshop in Wien. Beide weisen eine Entwicklungsverzögerung und Lernschwierigkeiten auf.

Ebenfalls in FM4 Laut ist Sieglinde Reiner, Leiterin des Copyshops, und Joachim Hofmann von Jugend am Werk - er begleitet Menschen mit Behinderung bei der Integration am Arbeitsmarkt.

Wie läuft es am Arbeitsmarkt tatsächlich mit der Integration? Was bedeutet es, einer geregelten Erwerbsarbeit nachzugehen? Warum zahlen Unternehmen eher Strafen, anstatt jemanden anzustellen, wofür es auch staatliche Förderungen gibt? Wie kann die Gesellschaft von ihr gemachte Barrieren abbauen und Menschen integrieren anstatt auszuschließen?

Anrufen und mitdiskutieren kannst du in FM4 Auf Laut unter 0800-226 996.